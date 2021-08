Areál je dle slov provozovatele Jiřího Duchoně ukázkou části pohraničního opevnění Československé republiky vystavěného v letech 1935 až 1938 a zároveň zasahuje do přírodního parku Česká Kanada. „Pro návštěvníky je asi nejzajímavější právě to, že je hodně bunkrů na poměrně malém prostoru, v podstatě je vidět od jednoho na druhý,“ upozornil.

V jádru areálu je řada dochovaných původních průseků s překážkami. „Kvůli tomu všemu si areál tzv. malých řopíků vybudoval pozici jednoho z nejlepších v republice. Jde o významnou vojenskou památku a zároveň jediné muzeum podobného rázu na Jindřichohradecku,“ zmínil Jiří Duchoň.

Za bunkry se přestěhoval

Bunkry má zapůjčené po dohodě od armády. „S jejich svolením je využívám a starám se o ně už od roku 2003, kdy jsem začal areál rekonstruovat,“ vysvětlil. Jako nadšenec se za svým koníčkem před lety přestěhoval z Českých Budějovic. „Nejdříve jsem sem jezdil, pak jsem tu koupil dům a usadil s celou rodinou,“ prozradil Jiří Duchoň.

Kromě muzea se věnuje také výrobě vojenských věcí z kůže. „Pro to období pracuji naplno v různých směrech, vyrábím ručně repliky součástí výstroje československé armády, četnictva či finanční stráže. Jedná se o různé brašny, řemeny a pouzdra,“ upřesnil Jiří Duchoň.

V době jeho přítomnosti lze nahlédnout do několika objektů, kde vznikla expozice. „Máme tu dobovou výzbroj i výstroj z různých období, další zařízení jako periskopy na pozorování, vzduchotechniku, také munici, granáty a další. Některé bunkry jsou plně vybavené, některé částečně, máme tu i jeden ve stylu studené války,“ popsal správce areálu s tím, že na místě lze zakoupit i rozličné suvenýry, knihy a pohlednice. Stabilní muzeum provozuje také přímo ve Slavonicích.

Bitva s tatrou i tankem

Jednou za rok se do lokace vrátí vojáci a odehraje se opravdová bitva. Letos v září už uplyne 83 let od podepsání a přijetí mnichovské dohody, a proto provozovatelé areálu připravují v pořadí již 17. ročník bojové ukázky Přepadení řopíku 1938. „Ta tradičně ve svých dvou částech seznámí diváky se situací v pohraničí na konci září 1938 v tehdejším předválečném demokratickém Československu a stanou se tak i přímými svědky velice atraktivní rekonstrukce bojů československé armády s německými vetřelci, které by pravděpodobně nastaly po odmítnutí podmínek mnichovského diktátu,“ vysvětlil Jiří Duchoň.

Letošní akce bude již potřetí obohacena i o nejnovější napodobeninu obrněného automobilu Tatra vz. 30. „Tu dovezou příznivci až z Karlových Varů a utká se v přímém souboji s napodobeninou německého lehkého tančíku Pz IA, který se bojů účastní již několik let,“ upozornil na lákavou část ukázky.

Pozor na správné parkování

Akce se uskuteční v sobotu 7. srpna od 14 hodin přímo v Pevnostním areálu a bude trvat přibližně dvě hodiny. „Vstup na akci bude možný pouze od areálového parkoviště a z důvodu prakticky nulové kapacity parkovacích míst doporučujeme včasný příjezd s parkováním například ve Slavonicích u nádraží. Potom stačí dojít necelé dva kilometry pěšky, nebo zvolit jiný způsob dopravy jako kolo, vlak a jiné. Policie se navíc vyjádřila v tom smyslu, že pokud návštěvníci - automobilisté budou parkovat v rozporu s platnou dopravní vyhláškou, nebo nebudou zachovávat na jednosměrných komunikacích minimální průjezdnou šířku vozovky 2,8 metru pro sanitku, budou policisté nekompromisní a viníky potrestají citelnou pokutou,“ upozornil předem.

Použijí více zbraní

Vzhledem k současné pro bunkrology a pořadatele podobných akcí nepříznivé situaci, bude letošní ukázka daleko bohatší na střelbu než v minulých ročnících. „Zřejmě se jedná o jednu z posledních, ne-li poslední akci Pevnostního areálu Slavonice, kde mohou být použity samočinné expanzní zbraně, jako například kulomety,“ uvedl s tím, že od příštího roku by měl vejít v platnost nový zákon o zbraních, který jejich použití zakazuje.

Dalším problémem do budoucna je podle jeho vyjádření i kůrovcová kalamita a přibývající nová výsadba na vznikajících holinách. „Akce se koná za každého počasí. Všichni jste srdečně zváni,“ vzkazuje Jiří Duchoň.