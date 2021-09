Vodní plocha uprostřed lesů, na dohled od zpěvaččiny chalupy, dostal jméno Michal, po jejím zesnulém manželovi, manažerovi a producentovi Michalu Zelenkovi, od jehož úmrtí letos uplyne deset let. Rybník pokřtila spolu se svou kapelou Amsterdam a lidmi, kteří ke vzniku vodní plochy napomohli.

„Rybník byl původně jeho snem, já jsem ho za něj jen dokončila. Doufám, že mě tam seshora Míša pozoruje a má radost, že se to podařilo. Míša byl rybář a když chodil na ryby, brával si sebou vždy jindřichohradecký rum, na zahřátí. Prostě to k tomu patřilo,“ usmívá se trojnásobná Zlatá slavice Petra Janů.

Zpěvačka, která v posledním roce na své chalupě v podstatě žije a je vděčná za to, že v době lockdownu nemusela být v Praze, oslaví příští rok dvojí výročí.

„Jednak svoje jubileum a pak to bude 50 let, co jsem na scéně. Chystáme turné a bude i nový duet. Nechte se překvapit,“ usmívala se zpěvačka, která má po téměř roční „covidové“ pauze zase už plný diář. „Zatím vyrážím na koncerty z chalupy, ale pomalu se začnu zase stěhovat zpátky do Prahy. Největší změna to asi bude pro mého maltézáčka Bobíka. Je mu něco přes rok, a tak zatím zná jen život tady na chalupě. Ale určitě to spolu zvládneme,“ věří zpěvačka.

Na chalupu, kterou má uprostřed jihočeských lesů, jezdí zpěvačka už 35 let. Jižní Čechy se tak staly jejím druhým domovem. „Trávím tady vždycky celé léto a většinou i Vánoce. Ten rok jsem si tu opravdu užila, s Bobíčkem jsme vyráželi na dlouhé procházky. Chodí k nám kamarádky z nedaleké chalupy na karty nebo jen kafíčko. Často sem jezdí i kamarádka z Budějovic s dvanáctiletou dcerkou, takže jsem na vlastní kůži zažila i úskalí online výuky. A navíc mají maltézáčka Maxíka, což je Bobíkův brácha. Takže tady bývá dost často veselo a rozhodně se nenudím,“ dodala s úsměvem Petra Janů.

