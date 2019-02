Prachatice - Petr Procházka, hráč 2. hokejové ligy HC David servis České Budějovice nebyl zdaleka první ani poslední host na Montessori patře na ZŠ Národní.

Zajímavých lidí je kolem hodně a někteří mají chuť se podělit o svoje dovednosti a zkušenosti i s dětmi. Petr Procházka mluvil před cca 70 dětmi a vyprávěl o svých začátcích, o tvrdém tréninku už od deseti let, o ztrátě kamarádů, když musel přejít ze své původní školy do sportovní, o rodičích, kteří ho podporovali a možná někdy i bránili ve větším rozletu. Zprvu byl trochu nesmělý – početné publikum ho zaskočilo – ale když ukazoval, co všechno má hokejový obránce na sobě, jak vypadají brusle profi hráče, zasvítily oči nejen klukům. O podpis na i ty nejmenší a trochu otrhané papírky si přišlo mnoho dětí.



Cílem takových setkání není zdaleka jenom seznámit děti se zajímavými lidmi, ale ukázat, že za úspěchem stojí dřina, odříkání, oběť a spousta času, často i peněz a podpory nejbližších.



Martina Zíková