Věnoval jsem se 15 roků také propagaci toho, že není správné nechat v NP Šumava uschnout desítky miliónů stromů, protože se po zetlení uvolní uhlík do atmosféry. Právě vědci tvrdili opak - nechat uschnout a nevadilo jim, že tisíce tun uhlíku ročně z následně rozpadajícího dřeva přestane vázat uhlík a přejde do atmosféry.

Výsledkem takových vědců a zelené ideologie je předčasné uzavření uhelných dolů a uhelných elektráren. Důsledkem toho je, že dnes se do ČR dováží uhlí a ocel z Austrálie a zkapalněný plyn z USA. Je s podivem, že tito vědci dnes mlčky souhlasí, nebo si nedovedou spočítat, že takovým dovozem se do atmosféry dostane více uhlíku, než kdyby zde zůstaly doly a uhelné elektrárny a teplárny. To je jen jeden příklad sleposti stoupenců zelené ideologie. Je také dokladem, že inteligence a akademické tituly neznamenají více.

Tedy válka na Ukrajině a celá krize okolo přinesla pád zelené ideologie, klimatismu a Green dealu (nebo alespoň přehodnocení). Následná energetická bída, idea ke zničení Ruska a zbrojení zatíží veřejné rozpočty natolik, že budou jiné hlavní cíle, něž snižovat teplotu kolem Země.

Připravuj se, kdo můžeš!

Energetická bezpečnost se měří také množstvím obyvatel, kteří mají svůj energetický zdroj, nebo si sami přikládají do kamen. Tito dosáhnou na svůj životodárný zdroj a jsou méně ohroženi, než jiní.

Dosáhnout vysoké energetické svobody a soběstačnosti může mnoho lidí. Tedy tím, že bude mít svůj lokální tepelný zdroj na dříví nebo uhlí a k tomu zásobu u domu na několik zimních období. Nespoléhejme na stát, spoléhejme na sebe.

Petr Martan, Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s.