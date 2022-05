K tomu, aby mohla cena zůstat a v pomalých částkách ještě snižovat pomáhají kogenerační jednotky, které vyrábí elektřinu a Tepelné hospodářství Prachatice ji může dál prodávat. „Padesát procent nákladů na provoz naší kotelny ušetříme tím, že spotřebováváme námi vyrobenou elektřinu. Část prostřednictvím obchodníka prodáváme do sítě. Ročně je to kolem šesti a půl tisíce megawatt hodin,“ říká jednatel TH Petr Kolín s tím, že tržba za prodanou elektřinu je pro společnost zajímavá tržba. Jde pak o jeden z malých dílků do skládanky s názvem „cena tepla“. „Velmi pomáhá zafixovaná cena plynu, který máme v současné době nasmlouvaný a cenu zafixovanou,“ vysvětluje.