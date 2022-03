Pěšinky, které chodci prošlapali, nechají Vimperští vydláždit

Do dvou let mohli rozdělit Vimperští šestimilionovou dotaci na rekonstrukci chodníků, schodišť, veřejného osvětlení a mobiliáře na sídlišti. „Vzniknou i nové chodníky podle toho, kde byly zkratky a stezky, které prošlapali obyvatelé,“ popsal místostarosta Zdeněk Kuncl letošní úpravy, které už začaly poblíž mateřské školy a povedou do Mírové ulice.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Luční ulice na vimperském sídlišti je nová od loňska. Letos práce pokračují a zaměřují se především na chodníky, veřejné osvětlení a mobiliář. | Foto: Stanislav Falář

Maminky s kočárky se vůbec nemusejí bát, protože nové stezky jsou vyprojektovány tak, že nebude nutné s kočárkem na schodiště. Letošní investice, která je zaměřena především na chodce, podle informací místostarosty vyjde na zhruba deset milionů korun. Asi polovinu zaplatí právě získané dotační peníze. Celkem ale do sídliště Vimperští loni a letos investují asi devatenáct milionů korun. Pokračovat bude také investice do nových parkovacích míst. „I v tomto případě jde o investici, kterou jsme začali v loňském roce. Za oba roky se počet parkovacích míst na sídlišti zvýší o šest desítek stání, které tam chybí,“ uvedl místostarosta Kuncl s tím, že hotovo bude ještě letos v létě. Pro Ukrajince najdou místo v bývalém hotelu Vltava Upravit Vimperští chtějí také přístřešky na odpad u školky v Mírové ulici, mezi kterými musejí lidé procházet. „Oba odstraníme a postavíme tam úplně nový velkokapacitní tak, aby bylo procházení pro chodce komfortnější,“ upřesnil s tím, že v tuto chvíli radnice hledá dodavatelskou firmu.