Na začátku devadesátých let minulého století se počet perlorodek na horním toku Blanice odhadoval na cca 114 000 tisíc. V roce 2016 jich však v řece zůstalo jen okolo 7 500 kusů. „Nebývale vysoká úmrtnost perlorodek se projevila už na začátku devadesátých let. Konkrétně v roce 1990, kdy byla velmi tuhá zima, část kolonií perlorodek vymrzla. Druhá enormní úmrtnost byla zaznamenána hned o dva roky později po silném znečistění toku a k poslední největší ztrátě perlorodek došlo při více než tisícileté povodni v roce 2002, kdy průtok na Blanici dosáhl 202 m3/s – průměrný průtok je přitom necelých 0,8 m3/s,“ vysvětluje důvody obrovského úbytku perlorodek náměstkyně ředitele Správy NP Šumava Silvie Havlátková.

Celková početnost populace perlorodky říční v řece Blanici nad Husineckou přehradou tehdy poklesla o 59 procent oproti stavu před povodní. V roce 2016 se potvrdila ta nejhorší očekávání. Počet dospělých perlorodek v řece Blanici klesl pod hranici desetitisíc kusů na 7500 a to je počet, při kterém se začíná se záchranným odchovem. „Už v roce 2016 jsme začali s polopřirozeným odchovem v odchovné stanici ve Spálenci. Věděli jsme, že vysazovat můžeme až starší odchované jedince, kteří pak mají vyšší pravděpodobnost dožít se dospělosti. A k vypuštění prvních stovek malých perlorodek došlo právě letos v srpnu a září,“ říká bioložka Eva Zelenková. Letos byla Blanice obohacena o 400 šestiletých perlorodek. V nadcházejících letech plánujeme vysazovat další, kdy každoročně bude vypuštěna do řeky zhruba tisícovka kusů a to do doby, než počet perlorodek bezpečně stoupne nad 10 000 kusů.

Perlorodka říční.Zdroj: Petr Hůla

„Podle našich zkušeností z monitoringu a odchovů je v současnosti Blanice schopná bez problémů uživit juvenily starší tří let. Tedy po překonání kritických dvou až tří let perlorodky již prospívají. Zároveň realizujeme v povodí Blanice managementy (kosení, stružkování a kompostování) na podporu tvorby potravy pro perlorodky,“ říká Silvie Havlátková. Ke zlepšení stavu perlorodčí populace by měl přispět nový odchovný a reprodukční prvek u Zbytinského potoka. Zde se obnovuje starý náhon v rámci projektu z Operačního programu životního prostředí, kdy mísení úživné vody Zbytinského potoka a vody Blanice zlepší potravní nabídku pro nejmladší perlorodky, které zde budou polopřirozeně odchovávány. Tento projekt bude hotový v roce 2023, a to ještě před tím, než opět na podzim téhož roku bude do Blanice vypuštěno dalších 1000 kusů perlorodky říční.