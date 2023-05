Na zhruba dva týdny se chystá omezení na hlavním tahu silnice k hraničnímu přechodu ve Strážné v úseku od čerpací stanice Benzina v Houžné směrem na Hliniště. Podle informací Karla Chotovinského se soběslavské společnosti Vialit se tam bude na stávající povrch bude pokládat zpevňující asfaltový mikrokoberec.

Od pumpy na Houžné směrem na Hliniště budou silničáři pokládat vrstvu mikrokoberce. | Foto: Google maps

Svedení provozu do jednoho jízdního pruhu mohou řidiči očekávat v pracovní dny mezi sedmou a sedmnáctou hodinou. Od pumpy na Houžné směrem na Hliniště budou silničáři pokládat vrstvu mikrokoberce.Zdroj: Google maps Pokládku koberce musí společnost Vialit provést nejdéle do 26. června. Neznamená to, že omezení bude po celou dobu, na kterou jihočeský Krajský úřad v Českých Budějovicích částečnou uzavírku povolil. „Pokládku mikrokoberce budeme provádět deset až dvanáct pracovních dní. Kdy přesně ale začneme, nejsem schopen říct. Musí k tomu totiž být ideální klimatické podmínky, což v této téměř horské lokalitě bývá problém,“ vysvětlil Karel Chotovinský. Uvedl, že provoz v době pokládky nikdy nebude zcela zastaven. Průjezd úsekem, kde se bude zrovna pracovat, zajistí odborně vyškolení zaměstnanci firmy. „Vždy ale bude silnice průjezdná bez omezení do sedmi ráno a od pěti odpoledne,“ upřesnil s tím, že novou vrstvu asfaltu bude firma pokládat po úsecích a bude po celé šířce vozovky. Každopádně firma může začít každým dnem, povolení od Krajského úřadu má od 22. května do 26. června.

Mikrokoberec, který tam firma Vialit položí, má zajistit delší životnost komunikace a práce tam si objednalo českobudějovické Ředitelství silnic a dálnic, protože se jedná o silnici první třídy. Mnozí řidiči si následně nové vrstvy ani nemusejí všimnout, laicky řečeno jde o asfaltovou vrstvu v černé barvě. Stejná vrstva už je pár let také na silnici z Volar na Lenoru u Stögrovy Huti. „Koberec uzavře asfalt tak, že se do trhlin v jeho povrchu nedostane voda. Vlastně tím prodlužujeme životnost silnice,“ vysvětlil Karel Chotovinský, přípravář staveb společnosti Vialit Soběslav. Problematická místa na silnici budou navíc před pokládkou ještě vyspravena. Upozornil ale také na to, že ještě několik týdnů po pokládce mikrokoberce bude na silnici více nečistot, a proto tam musí být snížena maximální rychlost jízdy. „Častěji tam mohou od kol odlétávat drobné kamínky,“ upozorňuje řidiče a nabádá je k dodržení omezení rychlosti.

Českobudějovické ředitelství silnic a dálnic na svých webových stranách uvádí, že opravy silnice v úseku Houžná – Hliniště vyjde na 10,83 milionu korun bez DPH.