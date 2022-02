„Pokud se jako pendler dostanete do karantény, alarmující problém je v tom, že od začátku pandemie se doba, kdy je zaměstnanec doma, neproplácí. Na to jsem vládu upozorňoval ještě v době, kdy byl premiérem pan Babiš. Nebyl jsem ale sám, kdo na tento problém upozorňoval. Po celou dobu jen všichni slibovali, ale skutek utek,“ říká Radek Falb, spoluzakladatel a správce největší pendlerské skupiny v České republice Pendleři - informační servis pro nouzový stav.

Radek Falb, spoluzakladatel a správce největší pendlerské skupiny v České republice Pendleři - informační servis pro nouzový stav.Zdroj: ArchivPodle spoluzakladatele skupiny pendlerů Falba může v Německu nařídit karanténu pouze hygiena. „Není možné, aby jiný stát karanténu nařídil a německý stát to proplácel. Prozatím to opravdu nikdo nevyřešil,“ pokračuje s tím, že ono téma řeší se senátorem Balatkou. „S panem Balatkou jsme stránky Pendleři zakládali. Teď uvedu příklad. Česká vláda nařídí karanténu v kontaktu s rizikovou osobou, což znamená, že v karanténě je i zdravý člověk. Když se ale přesuneme do Německa, v případě, kdy je někdo očkovaný, do karantény nemusí. Česká vláda ale všem nařídila do karantény jít bez rozdílu, zda jsme očkovaní nebo jsme prodělali covid. Pokud to ale nařídila česká vláda nebo hygiena, je jasné, že Němci nám to proplácet nebudou,“ vysvětluje jeden z pendlerů.

Teď by se mohla situace změnit a pendlerům by se mohlo brzy ulevit. „Nyní jsem v kontaktu jak s panem senátorem Balatkou, tak s poslancem Janem Kuchařem, který vytvořil dokument, na jehož základě by konečně mělo dojít k nějakému společnému řešení, za což jsem rád a doufám, že se v tomto opakovaném problému už posuneme. Jediným řešením v tuto chvíli je, aby si konečně někdo z vlády sednul a vyřešil to s německou stranou, jak by se daný problém řešit měl. Vidím to jako neschopnost vlády. Momentálně součinnost české a německé vlády nefunguje. Můj názor je takový, že tato záležitost se měla řešit už dřív. Problém ještě není zdaleka vyřešen. Není to zkrátka jednoduché. Je nutné, aby si všichni konečně sedli ke stolu a našli řešení,“ doplňuje Falb.

Pendlerů, kteří jezdí pracovat za hranice, je nejen v našem kraji, ale v celé republice přibližně sto tisíc. „Tito lidé se momentálně dostávají do problémů kvůli covidu a neuznávaní českých karantén v zemi, kde pracují. To se primárně týká Německa a Rakouska. Celý minulý týden jsme na toto téma intenzivně diskutovali se senátorem Miroslavem Balatkou a také se zástupci ministerstev zdravotnictví, zahraničních věcí, stejně jako ministerstvem práce a sociálních věcí. Nyní to vypadá, že problém je alespoň částečně vyřešen. Budeme se tomu věnovat i nadále. Veškeré aktuální informace doporučuji sledovat na facebookové skupině Pendleři,“ dodává starosta Františkových Lázní a poslanec Jan Kuchař.