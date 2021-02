Když v pátek 12. února začaly prosakovat informace, že německá vláda zpřísní opatření na hraničních přechodech s Českou republikou, začali mnozí bavorští zaměstnavatelé řešit, jak dál zajistit chod firem.

Parta českých pendlerů se na týden nastěhovala na druhou stranu hranice. Ubytování jim kompletně platí německý šéf. S jídlem si chlapi musejí poradit sami. | Foto: Redakce

Jedním z takových byl ma᠆jitel GCM Auto Ascher v bavorském městečku Jandels᠆brunn asi třicet kilometrů od českých hranic. V autoservisu pracuje asi desítka českých lidí, běžně jezdí denně domů. Cesta do práce trvá za normálních okolností zhruba hodinu. „Mistr nás v pátek obešel, zeptal se, kdo je ochotný v Německu zůstat a že nám sežene ubytování,“ popsal Antonín Soukup. Právě on je jedním ze sedmi „statečných“, kteří na nabídku kývli a v sobotu se do Německa odstěhoval. On i jeho kolegové ale předem věděli, že to bude jen na týden. Německý šéf je podle Antonína Soukupa korektní a českou partu potřeboval, aby pomohla s nasmlouvanou prací.