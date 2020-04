Pro pendlery, kteří nepracují ve zdravotnictví, bude nyní platit pravidlo 14 dní v práci a 14 dní doma v karanténě. V úterý to oznámil předseda Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Ston

Radek Paráček z Hašlovic na Českokrumlovsku, který pracuje v masně v Bad Leonfeldenu, je na třítýdenním turnusu v Rakousku. „Probírali jsme nové nařízení s kolegy u oběda, ale zatím oficiálně nic nevíme, myslíme si, že to bude platit až pro další turnus, my už to tady do té příští středy doklepeme.“