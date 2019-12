Volarská čertí pohotovost byla Čertovskou babičkou vyhlášena na sobotu 7. prosince.

Volarská čertí pohotovost byla Čertovskou babičkou vyhlášena na sobotu 7. prosince. | Foto: Ladislav Beran

V sále radnice již od ranních hodin řádili nejmladší čerti a starší pekelníci, aby připravili to pravé peklo. V patnáctou hodinu tři údery zvonu kostela svaté Kateřiny ohlásily tu pravou hodinu. Kdo přišel hlavním vchodem a bonbón, bonbónek, či jinou dobrotu přines, byl odměněn Čertovskou babičkou po čertech výborným světlem a taky uhelnou šmouhou. Ten, kdo šel zkratkou zadem, byl přistižen vysokým čertem Leofášem a ten do pytle je bral. A potom se již v pekle hrálo vše možné. Ďábelský mariáš do té doby, než malý Michal zjistil, že čert Kruciáš má označené karty, u hry v kostky dozíral sám Luciper a tak to bylo dobré. Paní Luciperová tahala ryby a Anděl řídil cestu koloběžky. No bylo to po čertech dobré hraní.