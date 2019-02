Prachatice - Tradice je stále živá, i letos přilákala ke hřbitovu stovky lidí, kteří sem přicházejí za zábavou i setkáním s přáteli.

Mezi rodilými Prachatičáky se snad nenajde ani jeden, který by jednou do roka nezavítal o velikonocích na parkoviště před místním hřbitovem. právě zde se rok co rok scházejí všichni, kteří chtějí poklábosit s přáteli a známými, pomlázkou omladit některou z přítomných žen a dívek a pokusit se zvítězit v ojedinělém a pouze v Prachaticích k vidění velikonočním zvyku – pekání vajec.



Do souboje o vajíčka se zapojilo i letos mnoho lidí, bez ohledu na věk. Vítěz byl vždy ten, jehož vajíčko vydrželo úder na špičku a spodní část. Po odehrání musel poražený své soutěžní vejce odevzdat. Lidé si tuto místní tradici nenechávají ujít, stejně jako příležitost vyšupat své známé a přátele. Po několika hodinách se dav lidí začal přesouvat do nedaleké hospody Na Kovárně ve Starých Prachaticích, kde mohou lidé posedět a poslechnout si pravidelně hrající kapelu.

Jakub Dvořák