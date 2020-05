Pečovat o seniora s demencí je mnohem vyčerpávající, než se může zdát. Znovu jsem se o tom přesvědčila při povídání s ředitelkou prachatického Domova seniorů Mistra Křišťana Hankou Vojtovou.

Právě ona má s péčí o takové seniory obrovské zkušenosti. A nenechává si je sama pro sebe. Před pár dny spatřila světlo světa knížka, v níž popisuje, jak u seniorů rozpohybovat vzpomínky, aby jim bylo dobře. Vysvětluje to lidsky a ze svých zkušeností. Ten, kdo doma vlastními silami pečuje o nemocného seniora a do knihy doplněné komiksem nahlédne, dostane odpovědi na mnohdy těžké otázky proč a vlastně tak trochu pochopí. Kniha je pro všechny, kdo byli vhozeni do problému a nemají komu se svěřit. Aby vzpomínky nebylo těžké vyvolávat, Hanka Vojtová má v záloze ještě jednu knížku. V ní pro změnu dává možnost výběru, u jaké činnosti si senioři ty své vzpomínky nejlépe obnoví a cítí se dobře. Receptů, jak na to je tam nepřeberné množství. Hanka Vojtová chystá další knihy a ty, kdo by potřebovali radu osobní, neodmítá.