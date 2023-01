Na Deník se v tomto případu obrátila Jana Chromá (74), která syna viděla naposledy před měsícem, když opustil své bydliště na Pražské třídě v Českých Budějovicích. „Máme nezvěstného syna, už od začátku prosince. Pavlík má schizofrenii a měl by brát léky,“ uvedla nešťastná matka.

Jel až do Německa

Dodnes neví, kde se Pavel nachází a jestli vůbec žije, rozjeli i pátrání na vlastní pěst a rozmnožili snímky pohřešovaného mezi řadu lidí. „Manžel syna hledal podle informací i v Německu, kde byl pět dní, bohužel neúspěšně,“ dodala Chromá.

Bydlel u matky a jejího muže. „Přiznali mu asi před deseti lety invalidní důchod třetího stupně kvůli duševnímu onemocnění. Starala jsem se o něj,“ vysvětlila. Dvakrát již opustil domov, ale vždy se vrátil. „Nyní už přes měsíc nevíme, co s ním je,“ vzlykala.

Před Vánocemi se měl pohybovat v německém Kirchenu na nádraží. „Manžel Jiří se pro něj vypravil a hledal ho i po nemocnici. Potom nám tvrdili, že je v Mannheimu, nebo Stuttgartu, ale zatím ho nenašli,“ uvedla Chromá s tím, že si na jízdenky do zahraničí museli i půjčit. „Vánoce jsme neměli žádné, jsme v hrozném psychickém stavu, chceme se obrátit na někoho z vlády o pomoc,“ zmínila.

Pavel Květenský se narodil 10. července 1990, loni oslavil dvaatřicáté narozeniny. „Je to hodný a tichý kluk, s nikým se nepere, je spíše bojácný. Nemá žádné tetování a piercing. Vysoký je 180 centimetrů, je hezký, tmavé vlasy, tmavé oči. Když odešel měl na sobě černou bundu s kožichem, šedivo-černé tepláky a kotníčkové boty. Bojíme se, že až ho najdou, bude už pozdě,“ podotkla Jana Chromá.

Pátrání pokračuje

Policejní mluvčí Milan Bajcura potvrdil, že po zmiňované osobě pátrá policie od začátku prosince. „Je možné, že se ukrývá. Před Vánoci jsme opětovně zveřejňovali pátrací výzvu na našich sociálních sítích, hledaný muž by mohl být stále v pohybu, aktuálně by měl mít plnovous a vlasy délky čtyři centimetry,“ potvrdil informace z Twitteru.

Hledaný byl spatřen naposledy 4. prosince kolem 22. hodiny večer. „V té době měl odejít z domova a od té doby o něm nikdo nic neví. Měl vazby na zahraničí, kam směřují poslední indicie. Mohl by se pravděpodobně nacházet v Německu, a proto ho možná nemohou kolegové na území České republiky vypátrat. Pátrání samozřejmě pokračuje,“ zdůraznil Bajcura.

Zadržení v zahraničí je podle něj složité. „Musel by vyvolat nějaký problém a být lustrován našimi německými kolegy,“ naznačil. Po duševně chorých a podobných případech se podle jeho slov v Čechách pátrá standardním způsobem, nechybí ani opakované výzvy v médiích a na online kanálech policie. „Kromě toho oslovujeme všechny státní instituce a úřady, jestli není umístěný v některém ze zařízení, či zavřený ve věznici. Mimo jiné také zjišťujeme, zda ho nelustrovali naši kolegové, či jiné orgány v regionech. V podobných případech se zaměřujeme i zdravotnická zařízení a různé ústavy pro duševně choré,“ doplnil.

V pohřešování a hledání je rozdíl

Během pátrání může policie nasadit speciální prostředky, požádat o spolupráci hasiče i elitní psovody. Často jsou oslovováni i potápěči či vrtulník s termovizí. Mezi pohřešované osoby se řadí například ztracení houbaři, senioři, hledané naopak mohou policisté omezit na svobodě. Většinou se jedná o osoby vyhýbající se nástupu do výkonu trestu, či mladistvé, kteří se nevrátili do nápravných ústavů, může jít i o lidi, které teprve soud čeká a nepřijímají soudní obsílky, či se pohybují mimo své trvalé bydliště, aby se ukryli.

Vybrané pohřešované a hledané osoby v Jihočeském kraji.Zdroj: archiv Policie ČR

"Když jde o zdraví a život osob, můžeme udělat monitoring mobilu, nasadit vrtulník, do dvou až tří hodin jsme schopni do pátrání zapojit i hasiče, psovody, potápěče a další specialisty. V každém okrese jsou stálé služby, vyjíždí se kdykoliv i v noci. Lidé by neměli ve vážných případech a zejména u dětí zbytečně váhat," řekl již dříve pro Deník specialista na agendu Peter Tousecký z Krajského ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje.

Veškeré osoby, po kterých je vyhlášeno celostátní pátrání, lze nalézt v databázi policie i s podrobným popisem zde https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/Vyhledavani.aspx. Ta obsahuje údaje o pohřešovaných a hledaných osobách a je veřejně přístupná každému občanovi. Policie rozhodně nedoporučuje provádět opatření ze strany veřejnosti, které by měla za následek omezení práv nebo osobní svobody zveřejněných osob i s ohledem na vlastní bezpečnost. Veškeré informace k pohřešovaným nebo hledaným osobám stačí oznámit na linku 158, případně navštívit nejbližší policejní služebnu, nebo zaslat e-mail na adresu pp.oo.operacni@pcr.cz. Databáze je aktualizovaná několikrát denně.