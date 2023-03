Rozjet v době největších covidových opatření kavárnu s nabídkou mnoha druhů zákusků chce pořádný kus odvahy. Tu v sobě našli životní partneři Pavla Krejsová a Zdeněk Mráz. Kavárnu otevřeli na jaře roku 2021. Za pár týdnů bude mít jejich společný sen, který začali snít ve Vimperku, druhé výročí.

Pavla Krejsová a Zdeněk Mráz, majitelé kavárny Café Mráz ve Vimperku. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Kavárnu ve Vimperku chtěli otevřít dávno, ale studovali a pracovali nejen na brigádách v různých restauracích a kavárnách nejen v Praze, cestovali po celém světě. Pavla pochází z Prachatic a Zdeněk z Buku a jen díky covidu se vrátili domů, na Šumavu. „Vlastně nám covid pomohl,“ smějí se. Výhoda prý byla v tom, že zpočátku jim žádní zákazníci nekoukali pod ruce. „Vlastně jsme si mohli nové vybavení osahat, zažít a najít ten správný systém obsluhy. Zákazníci museli počkat venku, jinak než přes okýnko jsme prodávat nemohli,“ vysvětluje Pavla a dodává, že si zákazníci hlavně proto zvykli brát si zákusky do krabičky s sebou. „Dnes je to tak půl napůl,“ přemítá.

Český, výstižný, zapamatovatelný

Název pro kavárnu byl jasný asi hned od začátku. Jednoduchý, výstižný a spojený se jménem jednoho z majitelů. Café Mráz a zažil se do povědomí lidí velmi rychle. „Mráz jako slovo zní hezky, chtěli jsme dobře zapamatovatelné české slovo. Navíc Vimperk je německy Winterberg, tedy zimní hora, a tak se to do města i hodí,“ vysvětlila Pavla. Pod dvou letech fungování málokdo řekne, že vimperské Café Mráz je u Marousků. U kavárny nechybí ani zahrádka, která je hlavně v letních měsících úplně plná. „Ani v zimě, když je hezky nikoho nevyhodíme,“ ujišťuje Pavla. Café Mráz nechybí na gastromapě Lukáše Hejlíka. Stylově se jmenuje i čtyřnohá členka rodiny a kavárny, samojed slyší na jméno Coffee.

Domácí zákusky pro Café Mráz vyrábí Zdenkův bratr Miroslav s manželkou Sybille dnes již pod známou značkou Mironella cakes. „Máme záruku, že vše je z kvalitních surovin a denně čerstvé. To lidé ocení,“ vysvětluje Pavla s tím, že v nabídce musí být vždy cheesecake. A zákazníci to jen potvrzují. Jen v době naší návštěvy mizely zákusky „vražedným“ tempem. Cukráři se totiž nebrání novinkám ani pečení dortů na zakázku. „My si pečeme jen české věci. Třeba Zdenda peče buchty,“ chválí svého partnera Pavla. Sladké zákusky ale nejsou jedinou nabídkou, dokonale se uchytilo také snídaňové menu. Hlavně o víkendu. „Na víkendovou snídani je plno a bez rezervace už to nejde,“ dodává Pavla. Kávu do Café Mráz ve Vimperku dodává pražská pražírna CandyCane coffee. „Vždy jde o výběrovou stoprocentní arabicu,“ vysvětlují s tím, že nabídnout skvělou kávu je velká alchymie, i když by si jeden řekl, že ho vyrábí automat. „Záleží na správném nastavení a rozhoduje i to, jaké je počasí,“ dodávají. Jejich zákazníci si mohou zrnkovou kávu odnést i domů, v nabídce šest druhů ve čtvrtkilovém balení.

Jídlo jako zážitek

Pavla se Zdeňkem stojí také za vznikem vimperského Šumavského food festivalu. Loni přidali akci Šumavský pivní festival. I letos bude, na konci května, a pozměněný, s nabídkou nejen piva, ale také burgerů. „Počítáme se šesti stánky s burgery a se šesti druhy piv. Zatím,“ dodává Zdeněk. Šumavský food festival bude letos potřetí, tradičně třetí víkend v červenci. Oni nebo jimi už někdy pozvaní kuchaři, majitelé bister s nesčetnou nabídnou české i zahraniční kuchyně, nebo restaurací se pak vracejí také na pozvání pořadatelů dalších vimperských akcí. Třeba návštěvníci Majálesu ve Vimperku už se nemusejí spokojit jen se stánkem s klobásami či čínskými nudlemi. „Dobré a kvalitně připravené jídlo může být přece kdekoliv,“ říkají.

Snaha oživit nabídku jídla ve Vimperku tím od Pavly a Zdenka nekončí, v kavárně totiž pořádají také tematické dny. „Obrovský úspěch měl den mexické kuchyně,“ vzpomínají na zhruba měsíc zpátky. Na tuto sobotu 18. března si Pavla se Zdenkem do Café Mráz pozvali Jiřího Krydu, který mlsným jazýčkům připravil svíčkovou, maxi španělského ptáčka nebo kaťák. Ruku k dílu přiloží i Zdeněk, jako sladkou tečku chystá buchtičky se šodó.

Sen mít vlastní kavárnu se Pavle a Zdeňkovi splnil, oni ale neubírají. V dubnu oslaví kavárna druhé narozeniny, a tak se chystá překvapení. „Na pár dní sice zavřeme, ale novinka bude,“ uzavírá Pavla a láká na návštěvu ideálně na konci dubna.