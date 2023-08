Volarský výtvarný workshop přivádí do Volar mnoho umělců, mezi nimi jsou lidé různých profesí, ale všichni s duší umělce, pro které je určitý umělecký směr koníčkem.

Pavel Klíma ve Volarech | Foto: Ladislav Beran

Mezi ně patří náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství, sport a veřejné zakázky, člen Výkonného výboru TOP 09 a dlouholetý ředitel školy a nově zvolený poslanec PČR Pavel Klíma. U příležitosti zahájení Volarského výtvarného workshopu při vernisáží Věry Krumphanzlové si s Pavlem Klímou povídal na volarském náměstí, které mu stejně jako Volary přilnulo k srdci, dopisovatel Deníku Ladislav Beran.

Po kolikáté se zúčastníte WWW Volary a jak ho vnímáte a jak jste se do Volar a nejen na workshop dostal?

Poprvé to bylo, tak v letech 2017 nebo 2018, kdy mně sem pozval Vít Pavlík. Po té jsem se ve Volarech zúčastnil i prvního výtvarného workshopu a nyní je to celkem po páté. Volary samotné jsem si moc oblíbil, musím se přiznat, že to byla doba, kdy asi jako mnoho lidí v té době Volarama jen projeli. Nyní musím říci, že si to Volary nezaslouží a já když přijíždím k vám na vaše krásné slavnosti dřeva vždy zmiňuji, že Volary se ohromně proměnili a za to klobouk dolů. Volary jsou místem, které by se neměly jen tak projíždět, ale mělo by se zde zastavit a co dodám zůstat zde několik dnů, neboť odtud se vyjíždí do celé Šumavy a na to jeden den nestačí.

Vy jste zažil období, kdy volarský workshop nabíral na kvalitě a pomalu se dostával do povědomí doma i za hranicemi a sám jste byl u toho, když přišlo nové slovo Volarismus. Jak ho vnímáte vy?

Pro mne a určitě i pro kolegy je to práce v duchu, která celý ten týden co zde jsme zde je mezi námi. To slovo je opravdu zvýraznění práce a nasazení. Každé sympozium má svůj duch a to volarské má zvláštní specifiku a není to jen místem. Volary jsou zajímavé a krásné a je to i tím jak svobodně a dobře se zde dá tvořit. To je vidět, co vše zde za těch osm let co volarský výtvarný workshop je vzniklo ve smyslu jako kolekce, která je schopná naplnit galerie dnes již po celé Evropě. Díky kontaktům, ale i zájmům jsme vystavovali nejen doma v Čechách, v Itálii, ale i v Bruselu a vypadá to, že přijdou i další místa. No a tak ten pojem Volarsimus, který zde vznikl organicky v sobě nese inspiraci touto atmosférou.

Jste náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství, sport a veřejné zakázky a já se musím zeptat na dvě zprávy, které nedávno prošli mediálním světem. A to, že Jihočeský kraj bude pořádat letní olympiádu dětí a mládeže, která proběhne krátce před velkou olympiádou ve Francii. A Druhá příjemná zpráva, je že České Budějovice se stávají městem kultury pro rok 1928. Určitě velké akce, které sebou nesou velké přípravy a na to se vás ptám co vše to pro vás, ale ostatně i pro nás Jihočechy znamená?

Tak já začnu odzadu. A to, že České Budějovice město kultury 2028 znamená víc práce pro naše zastupitelstvo víme, že jsme k tomu přispěli a budeme dál v tomto pokračovat. A to i z hlediska toho, že zastupitelstvo a město České Budějovice od sebe oddělit v tomto nemůžeme. Pro nás je to závazek, bude to o přípravě a prezentaci, neboť zde nejde o samotný rok 2028, ale i ty roky před ním. Zejména je to, co se bude dít po roce 1928. Není to jen o tom roku, který bude plný kultury, divadel, výstav, koncertů asi takhle si to mnozí představují. Ono však dnešní pojetí kultury je trochu jiné, jde o kulturu, která sama roste, sama se živý, učí a bude se promítat do mnoha oblastí. To je i má vize a role, kdy budem spolupracovat nejen do toho roku 2028. Budeme diskutovat na téma co je to tvůrčí učení a k tomu budeme již letos na podzim mít velkou konferenci s našimi jihočeskými řediteli, tak aby se to propisovalo i do vzdělání v Jižních Čechách.

Co se týče letní olympiády dětí a mládeže, tak zde jsme opravdu hrdí na to, že se u nás tato velká akce uskuteční. Zde zafungoval, dá se říci naše diplomacie a jsme moc rádi, že se povedlo olympiádu k nám na jih Čech podařilo dostat. Ona zde již v našem kraji olympiáda byla a to v roce 2009 v Táboře. České Budějovice ji hostí poprvé a již nyní mohu férově říci, že to bude jedna z největších olympiád, neboť čítá na 4500 účastníků. Hlavním partnerským městem budou České Budějovice, rozšíříme ji do Tábora a na Hlubokou nad Vltavou, to jsou taková tři partnerská města. Jsme si vědomi i toho, že tři týdny po skončení této olympiády začne ta opravdivá velká olympiáda ve Francii na řece Seině. Již nyní se těšte všichni na 24. Června 2024, kdy bude slavnostní zahájení v Českých Budějovicích a zkusíme do tohoto podvečera, zapojit i řeku Vltavu a jak n o tak to bude překvapení.

Tak to je velká vize dvou zřejmě největších kulturních i sportovních akcí zřejmě všech dob, které České Budějovice, ale nejen zažijí a je i na nás jak přiložíme pomocnou ruku a pomůžeme, aby obě akce získaly ohlas na mnoho let dopředu.

Letos proběhla zimní olympiáda dětí a mládeže v Královéhradeckém krajina naši sportovci si vedli úspěšně, jak jste ji vnímal vy?

Docela dobře, byl jsem velmi spokojen, neboť jsme získali sedmé místo celkově a zejména mně potěšili výsledky vimperské líhně. Nyní je před námi letní a věřím, že i tady se budeme velmi dobře prezentovat.

Tak to jsou dvě velké akce, ale my přejdeme k současnému stavu, kdy jak se říká máme okurkovou sezónu děláte vy, jak relaxujete a jak trávíte volný čas?

No ono se o nějaké okurkové sezóně mluvit nedá. Přichází na řadu opravování škol a já jsem rád za to, že my jako jihočeská vláda se zajímáme o to, jak fungují školy uvnitř. Máme 125 škol a školských zařízení a ty osidlují 240 budov. Je zde jakýsi vnitřní dluh, ale tím neříkám, že před námi se to dělalo špatně, právě naopak, přistupovalo se k tomu velmi dobře a my chceme v tomto trendu pokračovat. Jde o nutné opravy, ať kanalizací, elektroinstalace, a jiných oprav. Jsou to takové práce, které vy neuvidíte, ale jsou nutné pro chod těchto institucí. Stojí to hodně miliónů a školství je jedno z odvětví, mezi které patří, doprava, zdravotnictví, či systém sociálních složek. Školství, kde musíme zřizovat školy, jako střední školy kterých máme sedmdesát základní umělecké školy, kterých je dvaadvacet, mezi to patří i speciální školy a dětské domovy. To vše čítá 125 organizací a budovy jako takové se neptají na drahé, nebo levné energie, zda je dost peněz no prostě se to opravit musí a též na to musíme na to mít. Takže žádný odpočinek, ale je to ta neviditelná práce, která se musí udělat a tak na volno a relax zatím čas není.

No a vlastně k vaší otázce o volnu tak je to tento týden. To bude výjimka, neboť ho budu trávit u vás na výtvarném workshopu a proměním se na chvíli v malíře. To je pro mne relax a uvolnění, nejen tahy štětcem, ale opět mezi přáteli ve vašem krásném městě a tvořit tak, jak to nabízí již zmíněný volarsismus.

Začala fotbalová liga, chodíte se někdy podívat na Dynamo?

Ano, tím že u nás máme první ligu, ale není to jen Dynamo, já jsem z Tábora, kde se hraje druhá liga, i když se snažím nevynechat, tak na úvodních dvou zápasech nebudu, kluci z Táborska mi to nechtějí prominout, ale nedá se nic dělat. Pro mne je to tady ve Volarech svatý týden, tak snad to k prominutí stačí. No a co se týče Dynama loňský výsledek byl velmi kvalitní a věřme, že kluci ze Střeleckého ostrova na to naváží i letos.