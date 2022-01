Jednatřicetiletý Pavel Dorotka se před nedávnem se přestěhoval do Českých Budějovic. Od svých pětadvaceti let si jde za svým snem. Chce být slavným hercem, protože věří, že je to jeho osud. „K dnešnímu dni mám na kontě zhruba čtyřicet mluvených rolí na televizní obrazovce, zároveň čtvrtým rokem točím seriál Pavel Dorotka historky ze života, který získal velký počet diváků především na sociálních sítí,“ zmínil, že se snaží prosadit i se svou tvorbou. Nyní vyučený kuchař, Lev z Vysočiny, jak si říká, pocházející z Telče, připravuje také knihu. Rád by natočil i hororový film z Českých Budějovic.

Šel za láskou

Do jižních Čech ho přivedla láska. „Zamiloval jsem se do ženy z Budějovic, žiji tu zhruba rok a půl. Moc se mi tu líbí, našel jsem si tu spoustu přátel. Někteří z nich si zahráli i v mé tvorbě, je to velmi sympatické město,“ uvedl Dorotka k jihočeské metropoli.

V Budějovicích ho lze potkat na různých místech. „V podstatě všude, rád se procházím. Hodně často se v letních měsících vyskytuji na Sokolském ostrově, točí tam totiž dobré pivo. Chodím tam ráda s přítelkyní i přáteli,“ prozradil.

Nemoc mi změnila život k lepšímu, prohlašuje amatérský filmař z Telče

V současnosti je zaměstnán u místní bezpečnostní služby. „Kromě herectví dělám security. I když hraní je u mě na prvním místě, takže bych se i nadále rád objevoval na obrazovkách, točil filmy a dělal to, co mě prostě baví,“ sdělil s úsměvem.

Výzvy neodmítá

Miluje výzvy, a tak ho neúspěch jen tak neodradí. V roce 2020 šel se srdcem na dlani do soutěže SuperStar, o rok později zkusil prorazit i v Československo má talent. „Výzvy opravdu miluji. Myslím, že každý člověk by měl mít ve svém životě překážky, které má zdolávat. Určitě bych neváhal ani sekundu, kdybych dostal šanci zúčastnit se například pořadu Survivor,“ konstatoval Dorotka s tím, že být několik týdnů na pustém ostrově by byla výborná zkušenost. To by byla výzva, kterou by si nenechal ujít.

Zdroj: Youtube

Lákají ho i další české reality show. „Už nějakou dobu mě láká účast v pořadu Prostřeno. Nechci, aby to znělo arogantně, ale myslím, že na moje vystoupení v tomto pořadu by se jen tak nezapomněla,“ míní Pavel.

Prohra ho posiluje

Chybami se podle něj člověk učí, a neúspěch nebere jako prohru. „Když člověk chce něčeho dostáhnout, musí s tím počítat. Prohra nás má posílit, ne srazit na kolena. Silní jedinci se rodí z proher. Je to vaše odhodlání dosáhnout cíle, co by vás mělo hnát kupředu,“ uvedl, čím se řídí celý život.

Na jeho kanále youtube lze sledovat jeho filmy i seriály. Poslední dílo Láska i zrada se týká romantických problémů v mezilidských vztazích a má stopáž necelou hodinu. V minulosti natočil i horor Tenebris. „To je latinsky temnota. Ve snímku hraji hlavní roli, napsal jsem scénář i jsem ho režíroval. Byla to skvělá zkušenost, jsem člověk, co rád tvoří a celý děj jsem vymyslel,“ naznačil.

Zdroj: Youtube

Inspirují ho lidé, co se stali slavnými velikány. „Je jedno zda jde o film, hudbu, sport, či jiné odvětví. Obdivuji lidi, co se nenechali odradit, nesrazila je kritika, ani to, že jim to někdo vymlouval. Šli si prostě za svým,“ shrnul jednatřicetiletý Pavel.

Osobně zná řadu lidí, co sice měli sny, ale nikdy si je nesplnili. „Chtěli něco dokázat, ale zůstali jen u povídání. Znám i pár lidí, co to zkusili, ale první kritika je snů zbavila. To je to, co říkám, když něco chceš, musíš si za tím jít, nikdo jiný to za tebe neudělá,“ podotkl.

Pavel Dorotka: Lákalo mě natočit horor, při kterém se lidi budou opravdu bát

I když cesta za vysněným cílem není vždy růžová, tak se nevzdává. „Může to být dost složité, ale žádný vítěz to neměl nikdy na cestě na vrchol jednoduché. Vždy je lepší jít si za svým než to vzdát,“ popsal svůj pohled.

Horor z Braniškáku i role Leonarda

Jižní Čechy ho také inspirují a rád by natočil film z prostředí Budějovic. „Moc se mi líbí legendy okolo Branišovského lesa, ty duchařské historky, co se měly v lese odehrát. Myslím si, že na film je to dostatečný námět a dílo jako takové by mohlo být dost dobré,“ konstatoval Dorotka.

Za splněný sen by považoval, kdyby si mohl herectvím opravdu život. „Pokud jde o snovou roli, rád bych si zahrál na filmovém plátně malíře Leonarda da Vinciho, to by byla herecká výzva jako hrom,“ míní.

Zdroj: Youtube

Dorotka věří, že se jednou stane velkým filmařem, o kterém budou mluvit i další generace. „Moje jméno si bude pamatovat svět i za stovky let. Může se to zdát jako arogance, ale to není. Jen moje sny jsou toho největšího kalibru, udělám vše, co bude v mých silách, abych to dokázat,“ sdělil Pavel Dorotka.

Vydá knihu svých příběhů

Před časem dopsal také knihu o svém životě, kde je celkem 300 povídek. „Ponese název Pavel Dorotka Lev z Vyšočiny. Kniha už podle názvu se dotýká mě. Jde o příběhy, které jsem opravdu prožil. Je to kniha mnoha žánrů, bude v ní romantika, komedie, akce, drama, duchovno a spousta dalšího,“ upřesnil. Vydat ji chce ještě letos. „Jsem v kontaktu s jedním vydavatelstvím, pokud to nevyjde, vydám ji vlastním nákladem,“ uzavřel Pavel Dorotka.