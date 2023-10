Dřevěná socha ženy držící v ruce klíč zdobila symbolický Pramen Vltavy v lesích poblíž Kvildy dlouhých jedenadvacet let. Teď leží smutně v jehličí vedle povalového chodníčku. Nové fotografie poskytl Deníku Václav Vostradovský, bývalý kvildský starosta.

Po více než dvaceti letech jsou Prameny Vltavy nedaleko Kvildy bez své patronky. | Foto: Václav Vostradovský

Socha vznikla v roce 2002 při mezinárodním dřevařském sympoziu ve Kvildě, jehož téma byly právě Prameny Vltavy. Tehdy jich podle Václava Vostradovského vzniklo deset. „Už žádná z nich vlastně neexistuje. Tahle od Davida Fialy byla poslední,“ uvedl pro Deník. Sochy tehdy nechala obec rozmístit po obci a podél cesty z Kvildy na Prameny Vltavy. Sochy byly vytesány do smrkového dřeva.

„Také proto jsme museli všechny po čase odstranit. Nevydržely. Je víc než divné, že právě tahle vydržela nejdéle, a to s ohledem na místo, kde stála,“ zauvažoval bývalý kvildský starosta. Podle něj je ale jasné, že nejen zrovna dobré klimatické podmínky a „zub času“ se na soše podepsal. Zvenčí byla úplně netknutá, a to byla jediná z deseti soch, kterou obec nenatírala a na zimu neschovávala do skladu. „Pravidelně ji uklízet ze špatně přístupného terénu nebylo v našich silách,“ zdůvodnil Václav Vostradovský. Podle zničeného obličeje o likvidaci sochy musel postarat člověk, a co hůř, turista, který zavítal k pramenům české národní řeky.

Před dvěma týdny zničenou sochu vyfotografoval strážce přírody Národního parku Šumava Bohumil Kantor. To měla sice zničenou vrchní část, ale ještě stála. „To, že nyní už leží, může být klidně náhodou. Na jejím konci je patrné zetlení, takže stačilo se při fotografování o sochu opřít a ona spadla. Ani to nemusel být záměr,“ zauvažoval Václav Vostradovský s tím, že obec by se měla postarat o úklid torza sochy. Nová už ale podle něj na místě nebude.

Vzpomněl, že dřevěná socha přišla o část jen pár týdnů po umístění k Pramenům Vltavy. „Tehdy si někdo odnesl kousek klenby nad hlavou ženy,“ upřesnil.

Symbolický Pramen Vltavy navíc v těchto dnech vyschl. V prameništích je ale vody prý dostatek. Suchý byl pramen také v létě roku 2015.

Pramen Vltavy

- místo vzdálené asi 6 kilometrů od Kvildy, kam lze pohodlně dojít po modré turistické značce,

- jde o symbolické místo, voda je do studánky svedena dřevěným potrubím z prameniště, kde je pramenů více. O to se posrali turisté už za první republiky,

- do prameniště ve svahu Černé hory se nesmí