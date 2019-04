"Ale jsme optimisti, nám záchranářům nic jiného nezbývá," řekl se smíchem Milan Bukáček. "A pokud ji nenajdeme, alespoň připomene historii, co se tu tehdy dělo."

Samotnému pokusu o nalezení sochy, který je naplánovaný na sobotu 11. května a účastní se ho čeští a rakouští vodní záchranáři (jde o přeshraničí projekt v rámci programu Interreg 5A), předcházejí dlouhé hodiny příprav. Konaly se i v pondělí po poledni. Dva potápěči, Tomáš Dvořák a Jiří Urban, pokračovali ve vytýčení dráhy pomocí lan v místě, kde by socha mohla ležet.

„Při práci je viditelnost skoro nulová, všechno je na hmat,“ přiblížil Jiří Urban. „Lipno je tím známé. Čerpadlem se, za pomoci hasičů, kteří budou nad námi na hladině v lodi, pokusíme odstranit ze dna kal.“

První k mostu vyrazil Tomáš Dvořák, který se ponořil ze břehu. "Lano a kompas, to je to hlavní. Bez toho v té tmě se neobejdeme," vysvětlil, než se vydal na více než tři sta metrů dlouhý ponor k troskám mostu. Od něj vypustil bójku a z lodi hasičů se za ním ponořil Jiří Urban, aby společně natáhli další lana do míst, kde se socha bude 11. května hledat. Pod vodou, kde je vidět na pár desítek centimetrů, si svítili silnými potápěčskými svítilnami.

"Pod vodou se dorozumíváme domluvenými gesty, popřípadě stiskem paže, hlasem to prakticky nejde," vysvětlil Jiří Urban.

Pondělní přípravy sledoval i František Záhora, historik a kronikář Černé v Pošumaví, pod kterou Dolní Vltavice spadá. „V roce 1958, když se sem blížila voda, sochu vandalové skulili někam do křoví na břehu,“ dodává. „Už ale neměla ruce ani hlavu, bylo to jen torzo. Vím to od pamětnice paní Zemanové, která tu žila jako holka a k soše chodila. Vyprávěla mi, že si u sochy s budoucím manželem-pohraničníkem nechávali psaníčka.“ Pokus o nalezení sochy budou oba příští sobotu sledovat ze břehu.

Milan Bukáček varuje, že o nalezení sochy by se neměli neorganizovaně pokoušet amatérští potápěči. "Je to opravdu nebezpečné místo. Kromě špatné viditelnosti je to přímo pod dráhou přívozu a může dojít k nehodě. Už se nám stalo, že se nám tam potápěli. Hrozí riziko, že ho přívoz nasaje a zabije, k čemuž už v zahraničí došlo. Navíc jsou tam různé nebezpečné předměty."

Potápěči se pokusí sochu světce najít v sobotu 11. 5. Akce vypukne ve 14 hodin, na diváky čekají buřty, muzika, ukázky výcviku záchranářů a vyjížďky na lodi.