Prachatice - Byla středa 22. května a my odjeli na dlouho očekávaný výlet do Rakouska. Těšily se na něj obě páté třídy ze ZŠ Vodňanská v Prachaticích.

Naše první zastávka byla v Bujanově. Tam je muzeum koněspřežné dráhy a v něm jsme se ocitli i my. Když jsme překročili hranice s Rakouskem, jeli jsme se podívat do Muzea koněspřežky do Kerschbaumu, kde se nám moc líbilo. Dokonce jsme se projeli v koněspřežném voze a mohli si na sebe obléct šaty, které se dříve nosívaly.