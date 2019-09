Nové partnerské město v nejbližší době získají Prachatice. Jejich počet se tak vrátí zpět na devět. Schválili to zastupitelé.

Jde o město Pont-du-Chateau ve Francii. Podepsání partnerské smlouvy navrhoval na nedávném jednání zastupitelů starosta Martin Malý. „Město má téměř shodnou velikost, mají tři základní školy, zhruba stovku spolků. Řeší stejné problémy. Ve Francii žádné partnerské město nemáme,“ vysvětlil s tím, že zástupci radnice Pont-du-Chateau byli letos hosty na Slavnostech Zlaté stezky a pak přišli s nabídkou partnerství.

Podle Jana Bauera máme partnerských měst dostatek. „Dovedu si představit, že uzavřeme další, ale lidé se budou ptá, co z toho budeme mít. Když se uzavírala partnerství po revoluci, byla to jiná doba,“ zhodnotil Jan Bauer. Doplnil, že je nutné zapojit do spolupráce hudebníky či sportovce. „Návštěvy jen z vedení města jsou špatně,“ dodal. Starosta Malý vysvětil, že s některými partnerskými městy, například v Německu a Rakousku taková spolupráce funguje. „U těch vzdálenějších se to omezuje právě na návštěvy z radnice,“ uzavřel.