Zapojit obyvatele do dění ve městě chtějí i v Prachaticích. Proto se v rozpočtu města objevuje kolonka participativní rozpočet. Pro letošní rok je tam částka dvě stě tisíc korun. Prachatičáci mohou poslat své nápady na vylepšení přímo na radnici.

Nová lehátka pod Šibeničním vrchem v Prachaticích. | Foto: MěÚ Prachatice

Participativní rozpočet je způsob, jak zapojit obyvatele města do rozhodování o investování předem stanovené částce veřejných financí. Lidé navrhují projekty, o návrzích mohou diskutovat, hlasovat a výslednou realizaci pak zajistí město. Prachatičtí se mohou do participativního rozpočtu zapojovat zhruba pět let. V letošním roce je podle slov Evy Suché z kanceláře prachatického starosty v participativním rozpočtu částka dvě stě tisíc korun. „Lidé mohou své návrhy posílat od března do konce dubna,“ upřesnila s tím, že navržený projekt mj musí být investicí, opravou majetku města, či nákupem mobiliáře,“ vysvětlila z části pravidla participativního rozpočtu. „Věříme, že v letošním roce obdržíme od občanů mnoho zajímavých návrhů, které povedou ke zlepšení kvality života v našem městě a že v tomto roce můžeme očekávat aktivnější zapojení veřejnosti nejen v podobě zajímavých podnětů, ale že se také veřejnost v hojném počtu zapojí do následného hlasování,“ zhodnotil participativní rozpočet místostarosta města Jakub Nepustil.

Ovocný sad nad městem dostane název po Bohuslavu Naušovi

Zájem o zapojení se do veřejného dění ale Prachatičáci příliš nemají. Loni na radnici poslali tři návrhy, podmínky splnil pouze jeden. Za peníze z participativního rozpočtu se tak podařilo vysadit ovocný sad, který dostal název Sad Bohuslava Nauše a doplnit ho lavičkami k relaxaci. Před lety zase město na základě návrhů zainvestovalo schody do Háječku u prachatického městského hřbitova.

Například ve Vimperku nejprve na základě návrhu v participativním rozpočtu nechali od náletových dřevin vyčistit Pivovarské terasy. S využitím dalších městských peněz vznikl projekt na jejich kompletní obnovu. S pomocí dotačních peněz z příhraničí v současné chvíli už vybraná firma na jejich obnově pracuje.

Podívejte se, jak si s návrhem z participativního rozpočtu poradili ve Vimperku: Oprava vimperských Pivovarských teras začala, hotovo bude za rok