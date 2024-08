Poté, co byla v minulosti odvodněna četná rašeliniště kvůli těžbě rašeliny a lesnímu hospodářství, je nyní cílem tyto negativní důsledky pro citlivé biotopy co nejvíce zvrátit. Jak to funguje? Odvodňovací příkopy se uzavřou a utěsní, aby se zvýšila hladina vody v rašeliništi a rašeliniště mohlo opět růst. Hlavním úkolem dobrovolníků je podle slov Gregora Wolfa z tiskového oddělení Národního parku Bavorský les stavět hráze a zasypávat příkopy. Jinými slovy: fyzická práce pro dobrou věc v jedinečném prostředí. Exkurze, která následuje po aktivitách, nabízí zajímavé informace o rašeliništích a vede do Rokytské slati, která se nachází v centru Národního parku Šumava.

Počet účastníků je omezen. Přihlásit se můžete do 23. srpna prostřednictvím webových stránek rabea.kluempers@npv-bw.bayern.de. Prosíme, abyste si 31. srpna vzali pevné oblečení, turistickou obuv nebo holínky a jídlo. Akční den se koná od 9 do 18 hodin. Místo srazu bude oznámeno při registraci. Další informace naleznete na stránkách life.npsumava.cz.