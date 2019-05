Parkoviště pod školou totiž využívají i pendleři, kteří tam parkují svá vozidla. A rodiče dětí pak mají často problém, protože je parkoviště obsazené. Nyní chce radnice vyzkoušet změnu režimu parkování. Na ploše přibudou nové dopravní značky.

Podle slov Zdeňka Kuncla, místostarosty Vimperka, totiž soukromý dopravce na přilehlé zastávce nabírá zaměstnance, kteří dojíždějí za prací do Německa. „Auta tam zůstávají stát hodiny už od rána, kdy potřebují zaparkovat i rodiče dětí. Stejná situace je odpoledne, kdy děti zase vyzvedávají,“ uvedl Zdeněk Kuncl.

Situaci by mělo změnit dopravní značení, podle kterého bude možné na části parkoviště stát zhruba dvě hodiny. To znamená, že pendleři o možnost zaparkovat nepřijdou, ale musejí si vybrat tu část parkoviště, kde není parkování omezeno časem. „Soukromý dopravce hledá nové místo, kde by mohl cestující nabírat,“ upřesnila Jaroslava Martanová, starostka města. Nový režim bude platit zřejmě od nového školního roku.