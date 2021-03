Diskuze o vzniku stání pro karavany není u konce. Podle informací Martina Malého, starosty Prachatic, jsou ve hře dvě varianty. Jednou z možností je parkoviště u Klimy v Krumlovské ulici a druhou bývalé nástupiště vojáků v areálu kasáren.

Jedno z možných míst, kde by mohlo být stání pro obytná auta je parkoviště v bývalém areálu kasáren | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

„Žádnou z variant nemáme rozpracovanou do takového stádia, že by stání pro karavany byla letos,“ říká prachatický starosta. Ujišťuje, že rozhodnutí o místě padne do začátku letošního léta. „Areál kasáren má výhodu v tom, že prostor je tam obrovský. Sítě jsou v dosahu a navíc je odtud blízko do historického centra,“ popsal Martin Malý. Problém s areálem kasáren představuje existující projekt na opravu komunikací, jehož součástí je točna pro autobusy. „Projekt by se musel upravit,“ zhodnotil.