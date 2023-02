Podle prachatického starosty Jana Bauera sice existují lokální nedostatky, ale podle norem je počet parkovacích míst tak akorát. Ideální by bylo, kdyby majitelé aut využívali garáže v okolí k tomu, k čemu jsou určené. Tedy k parkování aut a ne jako skladovací prostory. Společnost Pudis představila radním studii vytíženosti parkovacích kapacit na čtvrtém, pátém a šestém bytovém okrsku, tedy v od náměstí Přátelství až po ulice Národní a Mírová. „Součástí studie bylo mapování dostupných parkovacích míst, v tom jsme zohlednili i existující garáže. Vyšlo nám, že pokud bychom vycházeli striktně z pohledu norem, parkovací kapacita je zhruba dostatečná, byť existují lokální nedostatky. Uvědomujeme si ovšem, že to je hodně striktní pohled, který nereflektuje reálné pocity obyvatel,“ popisuje starosta

Jan Bauer. Podle něj by sídlišti pomohlo, kdyby majitelé garáží byli ohleduplní a používali je v první řadě právě k parkování svých aut. Po šetření mezi obyvateli se navíc ukázalo, že jim vadí a parkovací místa na sídlišti zabírají služební dodávky. "To je téma, kterému se budeme ještě věnovat," uvedl prachatický starosta. Stavba parkovacího domu pro obyvatele sídliště je nepravděpodobná. "Oslovení lidé buď nejsou ochotní za parkování platit vůbec, anebo částky, které by zdaleka nepokryly náklady na budování takové stavby,“ zdůvodnil prachatický.

Kvilda láká do stopy, sněhu je dost a nebe modré

Prachatická koalice má parkování jako jedno z hlavních témat a shodli se na jeho řešení při sestavování a podpisu koaliční smlouvy. „Ještě letos bychom proto rádi vybudovali nové parkovací kapacity u Základní školy v Národní ulici a zahájíme projekční přípravy na dalších místech,“ uzavřel starosta Prachatic.

Nejen sídliště je ale ve večerních hodinách přeplněné auty. Nedostatek parkovacích míst je rozhodně také na sídlišti u koupaliště Hulák, nebo Na Sadech. Parkování mimo největší prachatické sídliště ale zatím žádná dopravní studie neřešila. S přidáním několika míst v různých lokalitách města s minimálními náklady pravidelně přicházel v uplynulém volebním období zastupitel Robert Zeman. Jeho nápady ale nikdy nebyly vyslyšeny.