Samoplátce si tak může vybrat, jestli zaplatí 1756 korun a pro potvrzení si dojede do pražské laboratoře, nebo připlatí tři až pět stovek a vše mu přijde do e-mailu. Nikdo se ceně nediví, soukromníkům žádná úhradová vyhláška peníze nepřidá. Pendleři jsou rádi, že mají šanci získat test, aby mohli vůbec pracovat.

Trochu překvapení ale nastalo poté, co jeden z nich zrovna v pondělí na hraničním přechodu ve Strážném zjistil, že výsledek jeho testu nemusí být už v úterý, až se bude vracet z práce, ale až ve středu. Podle daných pravidel by tak ve středu ráno už do práce zase nemohl. Karanténu mu hygienici zruší poté, co doloží potvrzení o negativním testu. Vliv na to nemá ani to, že kontroly na hranicích jsou namátkové. Podmínky po rozvolnění zákazů jsou těžko pochopitelné. Nakazit se může každý i v den, kdy jeho test byl negativní a se zaplacenou jistotou nemoc posílat dál.

I pár dní starý negativní test přece není zárukou, že covid-19 se jeho majiteli vyhýbá. Nebo jo?

