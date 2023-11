Letošní první advent sice vychází až na první prosincovou neděli, ale už nyní města, městečka i malé obce chystají předvánoční akce.

Příjezd Paní Zimy do Netolic. | Foto: Ivan Janota

Velmi oblíbené jsou trhy, třeba ten vánoční Chlumanský trh se těší obrovské oblibě. A protože Chlumanští rozhodně nechtějí nic podcenit, datum jeho konání je dávno zakotven v předvánočním kalendáři. Koná se v pátek 8. prosince od 17 hodin. Jako tradičně tam dorazí anděl i muzikou a k mání budou nejen vánoční dekorace a všelijaké dobroty. Vánoční atmosféru v Chlumanech doladí svíčky, setmělé tržiště a vůně punče či svařáku z každého koutu.

Do Netolic za pohádkou

Přílet anděla, vypouštění balonků s přáním Ježíškovi, řemeslný trh a příjezd Paní Zimy chystají ve velkém v Netolicích už v polovině listopadu. „Naše předadventní odpoledne bude pohádkové,“ věří za organizátory Václava Janota Vaníčková.

Netolická Paní Zima bývá ta nejkrásnější na Prachaticku a jinak by to nemělo být ani letos v neděli 19. listopadu. „Děti si užijí dílničky nebo malování na obličej a kolem páté odpoledne se chystá událost největší a my se chceme nechat překvapit, jestli opět dorazí naše zimní kráska,“ zve Václava Janota Vaníčková všechny milovníky předvánočních akcí a prý hlavně ty, kteří nevyrostli z pohádek.

Vimperské peklo i trhy v parku

Vyhlášené je na Prachaticku Vimperské peklo. A protože Vimperští nechtějí nic podcenit, bude to letošní trochu inovované a připravuje se na sobotu 25. listopadu. Přesune se do městského parku a přijde i lucifer. Peklo se otevře už ve tři odpoledne, od té chvíle budou mít děti i dospělí čas pro nápravu letošních hříchů. Chybět nebude pekelný fotopoint a odpoledne zakončí pekelná ohňová show.

Ze zámečku na Zlaté stezce je muzeum, čeká ho moderní kabát

Zahájení adventu připravují Vimperští na sobotu 2. prosince. V městském parku se uskuteční od dvou hodin odpoledne městské trhy, které doprovodí hudební vystoupení. Děti se mohou těšit na dřevěný kolotoč nebo jízdy na koních. V pět hodin pak Vimperští plánují rozsvítit vánoční strom. „Všichni, kdo přijdou, by neměli zapomenout na zvonečky,“ vyzývají organizátoři.

Adventní večery v centru Prachatic

Prachatický vánoční strom rozzáří náměstí v neděli 3. prosince. Ve stejný den budou na prachatickém Velkém náměstí také adventní trhy. „Začínáme ve dvě a v šest rozsvítíme strom a zapálíme první svíci,“ řekla vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ Prachatice Martina Klinecká. Upřesnila, že nebude chybět ani podvečerní adventní koncert. V plánu mají Prachatičtí také adventní podvečery a korzo v režii Živých Prachatic. Program na odpolední setkávání při adventních podvečerech s hudbou je ve stadiu příprav.