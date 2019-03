Vacov - Čtvrťáci připravili pro svou třídní učitelku překvapení, které je k nezaplacení. Přihlásili jí do ankety Zlatý Ámos. S jejich pomocí a vtipnou obhajobou vyhrála jihočeské kolo. Bojuje dál.

Překvapení hodné mistra vymyslelo devětadvacet čtvrťáků ze Základní školy ve Vacově pro svou třídní učitelku Pavlínu Kopáčikovou. Před loňskými Vánoci děti na televizním kanále Déčko slyšely, že se vyhlašuje soutěž Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího kantora v České republice a začaly jednat. Nejprve se děti domluvily mezi sebou, pak požádaly o pomoc asistentku paní učitelky Lucii Švihelovou.



Protože soutěž má jasná pravidla, rozběhla se po škole sběrová akce na podpisy. K tomu, aby mohly svou třídní učitelku Pavlínu Kopáčikovou do soutěže přihlásit, totiž děti potřebovaly sto podpisů svých spolužáků či učitelů. Odvaha jim nechyběla, a tak čtvrťáci vzali školu útokem a požádali o podpisy do archu i spolužáky z druhého stupně.



VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ

Ve chvíli, kdy měli stovku podpisů pohromadě, musel pomoci někdo z dospělých. Potřebovali totiž ještě fotografii třídní učitelky a říct jí „na rovinu“, o co jde, nechtěli. Mělo to být překvapení.

Proto požádali paní asistentku. „Ona mi o fotografii přišla říct. Vůbec mě ale nenapadlo, že by to mohlo být k přihlášce do soutěže o Ámose. Ptala jsem se sice, proč, ale paní asistentka chytře zakamuflovala, že asi pro mě připravují nějaký dárek k Vánocům. Tak jsem jí pár svých fotek poslala,“ popsala nominovaná učitelka Pavlína Kopáčiková. Děti navíc vybraly fotografii, kde paní učitelka zdolává túru s batůžkem na zádech. I ta fotografie byla vtipná, protože jde o jednu z velkých zálib paní učitelky a zároveň vystihuje situaci, že ji čeká dlouhá cesta do finále Zlatého Ámose.

O co jde, se třídní učitelka čtvrťáků dozvěděla opravdu jen pár dní před Vánočními svátky. Tehdy za ní čtvrťáci přišli, že s ní nutně potřebují něco probrat. „Tvářili se tajemně. V první chvíli jsem si myslela, že něco provedli a potřebují se přiznat…,“ směje se ještě dnes paní učitelka Pavlína v Vacova.

Poté, co se dozvěděla o co jde, jí spadla brada, pláč měla na krajíčku a na chvíli dokonce přestala mluvit, ač za normálních okolností je jen těžko k zastavení. „Je to bezvadná parta, mám je moc ráda, ale tohle jsem fakt nečekala,“ říká.



TĚŽKÝ VÝBĚR

To, že parta devětadvaceti dětí sehnala potřebné podpisy, aby mohla svou paní učitelku nominovat, není jediný úkol pro třídu, která chce ocenit svého oblíbeného učitele.

Děti musely napsat příběh, který vystihuje jejich učitelku a předem věděly, že svou práci také musejí obhájit před komisí. „Příběh děti napsaly a poslaly spolu s přihláškou, ale obhajoba před známými osobnostmi, to už byl oříšek. Navíc jsem si do jihočeského finále mohla vzít jen tři žáky,“ popsala Pavlína Kopáčiková. Celá třída proto společně vybírala zástupce, kteří složitý úkol zvládnou. S paní učitelkou Pavlínou Kopáčikovou do Prahy vyrazili Terezka Šťastná, Daník Klas a Jaruška Nová. Výlet s paní učitelkou měli spojený s prohlídkou prostor Poslanecké sněmovny. „Prostě jsme si ten den užili,“ říká.



KUFR, KTERÝ VYPRÁVÍ

Před odjezdem do Prahy třída připravila pro paní učitelku ještě další překvapení. Našli obrovský kufr a každý z žáků tam dal věc, která paní učitelku charakterizuje. „Jela jsem tak s kufrem, kde byla například helma na kolo, protože vedu dopravní kroužek. Trojcípý šátek, protože vedu zdravotní kroužek. Plyšová myš, protože všichni z nich vědí, že se jich bojím,“ vypráví paní učitelka Pavlína Kopáčiková.

Se smíchem doplnila, že přes ochrannou lištu sněmovny prošla s dětmi i s lednicí se sněhem. Děti si totiž vzpomněly, že jim paní učitelka vyprávěla, že v Praze sněhu moc není, tak jim ho chtěly dovézt. „Když jsme tam přijeli, zrovna tam sníh byl. Děti reagovaly dokonale a komisi vysvětlily, že v Praze je sníh špinavý, a proto přivezly ten šumavský a čistý,“ chválí Pavlína Kopáčiková okamžitou reakci svých žáků.



POHOTOVÁ TROJKA

Tři vybraní žáčci ale svůj úkol prý zvládli na výbornou. Byli vtipní a žádná z otázek komise je nerozhodila. „Tohle kolo vlastně není ani tak o učiteli, jako o dětech. Chvílemi jsem se červenala, když o mně mluvily,“ vzpomíná paní učitelka na skvělou atmosféru při jihočeském kole soutěže.

Především díky vtipným a okamžitým reakcím Pavlína Kopáčiková jihočeskou část ankety vyhrála. Pyšní se titulem Jihočeský Zlatý Ámos. „Je to neskutečně krásný pocit. Každému ze svých kolegů bych to přála. Nejvíc mě hřeje, že mě nominovali moji žáčci sami. To je ocenění, které prostě nelze ničím nahradit,“ popsala vacovská nejoblíbenější učitelka Jihočeského kraje.



Soutěž ale ještě není u konce. Ve středu 6. března se utká s dalšími kolegy v semifinále, tam jich bude maximálně šestnáct. A když se to povede, o pár dní později ji čeká i finále.Finále se koná na Den učitelů, 28. března, a to už si s sebou mohu vzít celou třídu,“ vysvětlila Pavlína Kopáčiková.



FANDÍ CELÁ ŠKOLA

Aby se Pavlína Kopáčiková dostala do finále, si přejí nejen čtvrťáci, kteří s ní pojedou na výlet do Prahy, ale celá škola. Pan ředitel Základní školy ve Vacově Josef Mráz totiž dětem slíbil, že když bude boj o finále, využije své pravomoci a celá škola dostane ředitelské volno. Zatím není nic rozhodnuto, boj pokračuje, výsledek se dozvíme 28. března. A tak nezbývá než držet paní učitelce Pavlíně Kopáčikové palce.