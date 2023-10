Čokoláda, krém, svíčka a velká číslovka 101. Takový byl dort, který na oslavu nachystala rodina Marie Záhrebové z Prachatic. Dcera Božena Štěpánová a její manžel František byli mezi prvními gratulanty, kteří Marii Záhrebové přáli hlavně zdraví.

Ke sto prvním narozeninám přišel Marii Záhrebové gratulovat starosta Jan Bauer a matrikářka Jarmila Pešková. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

101. narozeniny Marie Záhrebová oslavila 26. září. V pondělí 2. října přišel ke krásným narozeninám blahopřát prachatický starosta Jan Bauer a matrikářka Jarmila Pešková. Paní Marie je nejstarší obyvatelkou Prachatic a žije v Domově seniorů Mistra Křišťana, kde s o ní ukázkově starají. A rodina tam denně dochází. „Musíme každý den přinést noviny nebo časopis. Babička je prostě musí mít,“ vyprávěla dcera Božena Štěpánová.

Paní Marie na sebe prozdradila, že ráda zpívá. A je jedno jestli česky, ukrajinsky nebo polsky. „Ono území Ukrajiny tehdy patřilo k Polsku, babička hodila do polské školy, umí všechny jazyky dodnes,“ vysvětlil zeť paní Záhrebové František Štěpán.

Marie Záhrebová oslavila stovku, je nejstarším obyvatelem Prachatic

Marie Záhrebová, rozená Klicperová, se narodila 26. září 1922 ve městě Volkov, okrese Kozin v Rovenské oblasti na území Ukrajiny do české rodiny Volyňských Čechů. Tehdy ale území patřilo Polsku. Vyrůstala s mladší sestrou Pavlou a vychovával je otec s babičkami, protože maminka paní Marii zemřela, když jí byly čtyři roky. Základní školu paní Marie absolvovala v Polsku, pak se učila dva roky v dívčí škole pro hospodyňky. Pracovala v řeznictví svého otce jako prodavačka. Na začátku druhé světové války se vdala, její manžel ale narukoval do sovětské armády a padl. Otec padl jako příslušník armády generála Svobody při Dukelské operaci. Po reemigraci se Marie vdala znovu. Její druhý manžel ale tragicky zahynul v roce 1969 a o té doby Marie Záhrebová žila sama. V Čechách pracovala až do důchodu jako lesní dělnice. Vychovala tři dcery, má šest vnoučat, dvanáct pravnoučat a čtyři prapravnuky.

Marie Záhrebová žije v Prachaticích od roku 1993, nejprve to bylo v Domě s pečovatelskou službou Skalka a od roku 1998 pak v Domově seniorů Mistra Křišťana.