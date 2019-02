Horní Vltavice /FOTOGALERIE/ – Ve Ski areálu Nad Kovárnou se v sobotu uskutečnil první závod V. ročníku Bázumského poháru.První závod se měl jet před čtrnácti dny na Kubově Huti, ale závod se z důvodu nepříznivého počasí neuskutečnil.

Lyžařský závod v obřím slalomu pro neregistrované lyžaře do patnácti let, jehož hlavním garantem je Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko spolupořádají ještě, Kubova Huť, České Žleby a Strážný.

Závod v Horní Vltavici se jel za vynikajících podmínek. Rozmary letošní zimy jsou opět nevyzpytatelné i přes to domácí pořadatelé připravili vynikající trať. Na kvalitním svahu, s dvaadvaceti brankami se velmi statečně pralo padesát dětí. Trať byla náročná a v horní části dost zavřená a závodníci zde museli prokázat, jak ovládají své lyže. Stejné to bylo i ve spodní rychlé technické pasáži, kdy zase museli korigovat rychlost před průjezdem branek.

Vítězové jednotlivých kategorií od nejmladších:

Děvčata:

Sofie Vykydalová, Kubova Huť

Markéta Vitoulová, Prachatice

Laura Tomanová, Písek

Chlapci:

Matěj Mašek, Větřní

Matěj Mašek, Volary

Petr Ludačka, Prachatice

Další závod je naplánován do Českých Žlebů na 14. února.

Ladislav Beran