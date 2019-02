Prachatice – Na internet se mohou pacienti prachatické nemocnice připojit už nějaký čas bezplatně. Teď pro ně vedení nemocnice chystá další novinku.

Hana Mrázová. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Během března by podle slov ředitele Nemocnice Prachatice Michala Čarvaše měli mít k dispozici také veřejnou čítárnu. „Prostor ve vestibulu upravíme tak, aby si tam naši pacienti mohli sednout a číst si. Nebo si mohli knihu vypůjčit na pokoj," vysvětlil plány s tím, že vypůjčení knih bude pro pacienty zdarma. Pohovku na sezení už nemocnice začátkem tohoto týdne pořídila. Zatím ale v nemocničních regálech chybí knihy. Proto také ředitel Michal Čarvaš prostřednictvím Prachatického deníku žádá případné dárce, aby nemocnici věnovali knihy, které už doma nepotřebují. „Budeme rádi za každý titul, který by naši knihovnu rozšířil," uvedl.

Knihy do nemocnice zajistí částečně také Městská knihovna v Prachaticích. Do čítárny poskytne knihovna podle slov ředitelky Hany Mrázové knihy ze svého antikvariátu. „To jsou knihy, které získáváme od našich čtenářů zdarma," vysvětlila s tím, že první knihy by se v nemocnici mohly objevit už v příštím týdnu.

Nabídnout pacientům něco navíc by nemělo stát nemocnici další peníze. „Nechceme čtenáře evidovat. Půjčovat a vracet knihy v čítárně si budou pacienti sami. Dalšího zaměstnance, který by knihovnu obsluhoval, si dovolit nemůžeme," řekl ředitel Čarvaš.

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice pak vedení Nemocnice Prachatice chystá ještě další službu, a to především pro pacienty léčebny dlouhodobě nemocných nebo na dětském oddělení. „Našli jsme dobrovolníky, kteří budou našim pacientům předčítat," uvedl s tím, že především starší lidé upoutaní na lůžko této služby rádi využijí.

Poprvé jdou dobrovolníci předčítat do léčebny dlouhodobě nemocných prachatické nemocnice už příští středu. To potvrdila ředitelka knihovny Hana Mrázová s tím, že tato služba bude zdarma. „Připravujeme pro pacienty také donáškou službu, která v tuhle chvíli už běží například v domově seniorů nebo v hospicu a stoprocentně se nám osvědčila," doplnila Hana Mrázová s tím, že pacientům nemocnice knihovna nabídne také zapůjčení knih v prodloužené lhůtě jednoho měsíce. „Ta už je ovšem zpoplatněná dvacetikorunou," uvedla.

Spolupráce knihovny a nemocnice by se měla časem rozšířit ještě například na besedy nebo setkání se spisovateli.