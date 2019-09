O tom, zda koupí chatu u rozhledny, rozhodnou prachatičtí zastupitelé do měsíce. Chtějí více informace.

Chata Libín na vrcholu Libína u Prachatic. | Foto: Archiv Roberta Zemana

Horská chata na Libíně je deset let zavřená. Pokud by ji vykoupilo město Prachatice, svítá jí naděje na oživení. Mohla by se zase stát turistickým místem. O možném vykoupení mluví prachatičtí zastupitelé už zhruba rok. Robert Zeman (Pro Prachatice) dokonce inicioval možný odkup chaty samotnými lidmi z Prachatic. Do jeho aktivity se může zapojit každý, kdo by chtěl pomoc oživit vrchol kopce nad městem. S prodávajícími, pány Odermannovými, se sešlo také vedení města. „Částka, kterou chtějí je 8,6 milionu korun. K tomu 400 tisíc je daň z převodu nemovitostí,“ vysvětlil starosta Martin Malý s tím, že prodejci mají i jiného zájemce.