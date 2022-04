Rodina ale zatím stále nemá žádné informace, které by ji přivedly na stopu jejich mazlíčka. Skoro to vypadá, jako by se Arny propadl do země. "Není se čeho chytit, i přesto, že se lidé snaží pomáhat a volají. Ukazuje se ale, že si občas psy spletou a nerozeznají rasy. Jeden pán nám volal, že Arnyho viděl někde u Rapšachu, to je asi tak osm až deset kilometrů od nás," zmínil majitel Arnyho Vítězslav Jandák mladší, který je synem známého herce a také bývalého politika. Rozhodil sítě i do sousedního Rakouska, kde se jeho pes také může pohybovat.