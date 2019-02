Prachatice – Ohlušující štěkot a kňučení vítá každého, kdo se přiblíží k prachatickým záchytným kotcům.

Ty v těchto dnech doslova praskají ve švech. Je v nich umístěno třináct psů, z toho tři štěňata. A nikdo z těch, kteří se sem o ně chodí každý den starat, neví, co s nimi bude. Někteří z nich totiž nemají ani základní výchovu, jiní se lidí bojí a reagují nečekaně. Jsou to psi, kteří sem byli umístěni z nevyhovujícího prostředí, odkud byli odebráni. Neznají pána, který by se jim věnoval, rozmazloval je a učil je základním povelům. Jejich pečovatelé s nimi museli v prvních dnech dělat doslova škatulata, aby se je podařilo do kotců umístit tak, aby si vzájemně neubližovali. „Je to hrozné," shrnuje do tří slov situaci Milada Havelková, která pomáhá společně s Alexandrem Veselým a Annou Krejčovou.

Děkujeme všem lidem z Vimperka, kteří se podíleli na veřejné sbírce, kterou uspořádala paní Alena Stejskalová z Vimperka pro zařízení Záchytné kotce Prachatice. Jedná se o krmení, pamlsky a deky pod pejsky, jež se nyní velmi hodí, neb se v kotcích nachází 13 pejsků, kteří jsou Městským úřadem Prachatice, odborem životního prostředí, na základě provedeného správního řízení, odebráni chovatelům, kteří je drželi v nevyhovujících podmínkách a porušili tak zákon na ochranu zvířat proti týrání. Ještě jednou díky za dobrosrdečnost lidí, kterým není osud psů umístěných v záchytných kotcích lhostejný.

⋌Marta Zifčáková, DiS., referentka odboru životního prostředí.



Upozorňuje třeba na nejmenší obyvatele, štěňata, která mají v podstatě štěstí jen v tom, že ještě nezačalo pořádně mrznout. „Asi by jinak neměla moc šanci. Doufám, že se je podaří umístit co nejdříve, ty tu nemůžou zůstat. Vlastně, žádný z těch psů by tu neměl být, neměl je potkat takový osud. Nevím, jestli se některé vůbec podaří umístit, jsou hrozně zrazení," poznamenala.

Třináct psů v kotcích je zároveň obrovská zátěž na množství krmiva, ale třeba i hadrů a dek. „Ta spotřeba je velká. Proto jsme hrozně vděční za to, že se ve Vimperku našli lidé, kteří se nám rozhodli pomoci. A to nejen jednou, ale hned dvakrát. Na druhý vánoční svátek přivezli další věci," říká Milada Havelková.



Podle ní sbírka, kterou zorganizovali ve Vimperku, pomůže překonat několik dalších dní. „My jsme vděční za každý hadr, který dostaneme, za každou konzervu či granule," poznamenala Milada Havelková.



Prachatické kotce nejsou útulkem. Jedná se o záchytné kotce, do nichž jsou umisťováni psi odchycení v Prachaticích, nyní jsou v nich umístěni i zmínění psi, kteří museli být původním majitelům odebráni.



Jen pro představu, třináctka umístěných psů denně dostane desítky dekagramů granulí. To je samozřejmě velká finanční zátěž. Při každém krmení jsou psům vyměňovány znečištěné hadry, které mají v kotcích v boudách.



„Někteří psi nebyli vůbec vedení k čistotě, takže ta spotřeba hadrů je obrovská. Je pravda, že lidé už se naučili, že nám hadry, deky, povlečení, staré oblečení a další, nosí. Nepohrdneme ničím, za všechno jsme rádi," doplnila Milada Havelková.



Podle Miroslava Lahovce, který má kotce na starosti, jsou teď prioritou k umístění štěňata. „Ta budou za chvíli už vhodná k adopci. Zatím nám počasí opravdu nahrává," říká Miroslav Lahovec.



Ostatní psi procházejí výcvikem. „Je vidět obrovský pokrok od chvíle, kdy sem byli umístěni. Samozřejmě, s takovými zvířaty je třeba pracovat. Pokud by o ně někdo měl zájem, musel by to v tuhle chvíli být člověk, který má se psy zkušenosti. Pravda ale je, že i ze psa, který je bázlivý, se může stát brzy mazlík, který je vděčný za pozornost," říká ze zkušeností Miroslav Lahovec. Ten ale věří, že časem budou tito psi vhodní k adopci pro každého. „Žádný pes nemůže za svůj osud. Naopak, každý z nich potřebuje nový domov a pána, který se o něho postará a pomůže mu získat zpátky důvěru k lidem," poznamenal Miroslav Lahovec.