Město Prachatice muselo dům zajistit proti pádu, a tak při chůzi v Klášterní ulici stačí zvednout hlavu, kde trámy opřené o objekt Nové radnice jasně napovídají, že něco není v pořádku.

Dům od 90. let minulého století vlastnil restaurátor Hynek Merta, ale chyběly mu peníze na jeho opravu. Kulturní památka byla dlouho zatížena exekucí. V únoru roku 2019 zastupitelé souhlasili, že se město zapojí do dražby, dům koupí a pokusí se ho zachránit. Město ale vyčkávalo a chtělo se zapojit až do třetího kola dražby, kdy se měla cena snížit na přibližně 300 tisíc korun (v I. kole bylo nejnižší podání 762 tisíc, ve II. kole byla cena snížena na 571 tisíc korun, pozn. red.). Druhé kolo se uskutečnilo v únoru 2020, ale do dražby se přihlásili další zájemci a město o možnost koupit dům přišlo. Podle severu drazby-exekutori.cz byl objekt nakonec vydražen za 1,251 milionu korun (posudek soudního znalce stanovil cenu na 1,143 milionu korun). Podle katastru nemovitostí se novou majitelkou stala zhruba před rokem Diana Golube z Litoměřicka.

Ani se změnou majitele ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měl začít opravovat. Před půl rokem se údajně na internetu objevil inzerát na prodej domu za 2,9 milionu korun. Potvrdily se tak obavy některých zastupitelů, že nemovitost koupí někdo k dalším spekulacím.

Dům s čp. 181 v Klášterní ulici v Prachaticích je vlastně zadní část objektu čp. 5, který je přístupný z Velkého náměstí. V památkovém katalogu Národního památkového ústavu je uvedeno, že je jedním z novodobými přestavbami nedotčených objektů dochovaných v archaickém stavu z poloviny 19. století. Jde o původně gotické stavení, s renesanční obloučkovou atikou západního průčelí. Dochované rozsáhlé výrobně skladovací klenuté prostory v severním traktu přízemí a patra dokládají rozmach řemesel a obchodu na konci 16. století.