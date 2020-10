Ladislav studuje na střední škole obor ekonomika a podnikání. Díky včasné diagnostice a pravidelnému cvičení měl reálnou šanci alespoň trochu se pohybovat chůzí. Cestu za jeho snem však nečekaně zkomplikoval lékař, který mu při operaci přerušil obě Achillovy šlachy a nepovedený zákrok rodičům nepřiznal. Následovala řada reoperací v režii zkušeného lékaře z Fakultní nemocnice Motol a Ladislav pokračuje ve splnění svého přání.

Jak přiblížila maminka Jana Fenclová, synovi mozkovou obrnu diagnostikovali hned po narození. „Už během pobytu v nemocnici jsme s ním začali cvičit Vojtovu metodu, a to až pětkrát denně. Po propuštění domů jsme v intenzivním cvičení pokračovali,” popsala.

NEŠETRNÝ ZÁKROK

Před dvanácti lety Ladislavův lékař navrhl ortopedickou operaci nohou, při které mělo dojít k uvolnění svalů tak, aby v budoucnosti nehrozilo vykloubení kyčlí. Během výkonu se lékař neočekávaně rozhodl k tzv. prolongaci obou Achillových šlach v oblasti kotníků. „Zákrok vedl zcela nešetrným způsobem. To, že byl proveden jsme zjistili, až když si syn, který byl po operaci v sádrové fixaci obou nohou, pořád stěžoval na bolesti v oblasti obou kotníků,“ vysvětlila Jana s tím, že s odstupem času vše potvrdili i fyzioterapeuté.

Pro rodiče to bylo obrovské zklamání a pocit zrady ze strany lékařů. „Jako laici jsme jim naprosto důvěřovali. Pořád jsme se ptali, proč není znát žádný pokrok, netušili jsme, že kryjí svůj průšvih,“ povzdychla si. Zpracovat šok z odhalení chvíli trvalo. „Trochu jsme si i vyčítali, že jsme chybu neodhalili dříve. Do toho jsme žili běžnými starostmi každé rodiny, starali se o domácnost, chodili do zaměstnání. Nechtěli jsme před dětmi dát najevo, že nás něco trápí,“ zavzpomínala na události.

MOHL UŽ CHODIT

I Ladislava stará křivda trápí a v podstatě s ní žije dosud. „Až s přibývajícím věkem jsem si uvědomil, že jsem mohl už dávno chodit, kdyby mi to nezkazili,“ říká dotčeně.

Rodiče proto vyhledali odbornou pomoc ve Fakultní nemocnici Motol u ortopedických lékařů a snažili se u nich najít záchranu. „Lékaři se shodli, že operace byly zcela nepovedené a zhrozili se, k jakým deformacím nohou zbytečně došlo,“ naznačila. Bylo třeba celkem šesti reoperací, aby Ladislav udělal samostatně alespoň tři kroky. „Proto jsme se učili s Láďou manipulovat, abychom ochránili jeho i své zdraví. Přeci jenom rostl, mohutněl a bez pomoci se nedokázal přemístit,“ dodala Jana Fenclová.

CHCE BÝT SAMOSTANÝ A FANDÍ HOKEJI

Láďa studuje střední školu v Českých Budějovicích, běžně mu pomáhá asistentka. „Nyní mám distanční výuku a učím se z domova,“ zmínil. Poslední půl roku používá elektrický vozík a snaží se tak být samostatný v pohybu. „Má to velkou výhodu, protože ho nemusí nikdo tlačit,“ doplnila maminka. Láďa miluje hokej vždy a všude. „Fandím českobudějovickému Motoru a sleduji také NHL,“ upřesnil. Ve volném čase cvičí nejen chůzi, ale posiluje svaly celého těla. „Mám také moc rád své dva domácí mazlíčky, psa Eddieho a kocoura Leonarda,“ pochlubil se dalšími členy domácnosti.

NÁKLADNÁ LÉČBA

Ladislav a jeho rodina zvládají boj s nemocí a jejími projevy velmi dobře. Absolvování intenzivní měsíční terapie na Neurorehabilitační klinice Axon v Praze dává všem nadějnou šanci, že bude jednou samostatně chodit, rodina si bohužel nemůže dovolit takovou finanční zátěž. Léčba, která vychází na 106 340 korun, by mladému muži mohla pomoci k větší sebejistotě v nácviku chůze, zlepšení postavení těla i psychické podpoře. „Určitě bude vědět, že stojí za to žít,“ míní Jana Fenclová.

Jeho největším snem, který mohou nyní podpořit i čtenáři Deníku, je projít se s berlemi a alespoň chvíli zapomenout na invalidní vozík. „Cítit se prostě jako normální kluk,“ uzavřela.

Podpořit Ladislava a jeho rodinu v boji se zákeřnou nemocí lze na dárcovské platformě Donio.cz: https://www.donio.cz/NeurorehabilitaceProLadislava nebo prostřednictvím transparentního účtu 2601572011/2010, který je spravován Nadačním fondem AXON. Do poznámky pro příjemce stačí napsat „Ladislav Fencl” nebo uvést variabilní symbol 20028.