Jedna čapí rodinka se letos usídlila na komíně v Netolicích. Před časem vyvedla pět čápat a ve čtvrtek 8. června došlo na jejich kroužkování. O to se postaral zkušený ornitolog Stanislav Chvapil se svým týmem. Nejen pro něj je kroužkování mláďat vždycky zážitkem.

Foto: Ivan Janota, Netolice

Kroužkování pěti čápat v Netolicích si nenechal ujít ani tamní amatérský fotograf Ivan Janota, který poskytl obrázky, aby se do netolického čapího hnízda mohli podívat také čtenáři Deníku. Ornitologové na místě podle Ivana Janoty vysvětlili, že globální oteplování se projevuje i tím, že někteří čápi už nelétají zimovat do Afriky, ale stačí jim Španělsko. Tím se stává, že se vracejí do hnízdišť dřív a vyvedou dřív i mláďata. „Ta naše netolická se narodila velice brzo, jako druzí na jihu Čech. Proto muselo proběhnout mimořádné kroužkování,“ tlumočil Ivan Janota vysvětlení kroužkujících ornitologů Stanislava Chvapila z Roudnice nad Labem a místního koordinátora Martina Kulhavého z Vodňan. V Netolicích se podle nich letos zadařilo, pět čapích „miminek“ je „nadprůměrná úroda“. Čtyři čápata ornitologové okroužkovali přímo v hnízdě a jedno na zemi. I to pak ale do hnízda zase vrátili.

Netolické kroužkování se neobešlo bez diváku. Pod komínem jich stálo hned několik. „Spousty lidí sleduje i webkamery na hnízdech,“ zmínil Ivan Janota. Na internetu je mapa čapích hnízd, kde jsou zaznamenaná všechna hnízda a počty čápů. Podívejte se sem.

Kromě Netolic ornitologové vyjeli ve čtvrtek také do Strunkovic a Bavorova. Čápi mají hnízda i ve Vlachově Březí, ale tam zatím na kroužkování nedošlo, protože ptáčata jsou ještě velmi malá. Možná na ně dojde až v hlavním kroužkovacím termínu, stejně jako ve zbytku jižních Čech. Ornitologové, pokud mohou, lezou do hnízda po žebříku nebo přímo po konzolích, když je komín má. Některá místa jsou nepřístupná, tam ornitologové kroužkovat nemohou a čápata jen sledují. Na netolický komín lezla skupina s pomocí prachatický hasičů. Po hasičském žebříku to šlo na komín parádně. Kroužky, které čapí mláďata dostala, jsou z plastu. K jejich upevnění se nemusí používat kleště, jen se jednoduše zacvaknou. Jsou lepší, protože znaky na nich jsou dobře čitelné i na dálku a dají se sledovat dalekohledem nebo foťákem. Starší typ, plechový kroužek, dostal jen jeden malý čáp v Bavorově. „Větší už by mu spadl,“ dodal ještě Ivan Janota.

Netolické čápy od jejich příletu pozoruje Václav Kolafa. „Je to právě on, který mi zařídil, že jsem mohl nahoru a pořídit fotodokumentaci při kroužkování,“ poděkoval na dálku přes Deník Ivan Janota netolickému „čapímu nadšenci“. Nezapomněl dodat, že také spolupracuje s místním koordinátorem kroužkování Martinem Kulhavým.

Ornitolog Stanislav Chvapil z Roudnice nad Labem je vedoucím Skupiny pro výzkum brodivých ptáků České a Slovenské republiky při České a Slovenské ornitologické společnosti a garantem programu ochrany biodiverzity ČSOP v ČR. Každým rokem se se svým týmem a místně příslušnými hasiči vydává po celé republice, aby okroužkovali nově narozená čápata. Již 50 let, od svých třiceti.