A právě tahle díla starých šumavských mistrů přestavuje výstava v nové části muzea v objektu obecního úřadu. Muzeum se povedlo vybudovat v rámci projektu česko-bavorské přeshraniční spolupráce. Postaraly se o to obce Kvilda a Hohenau. Stálá expozice přispívá k uchování česko - bavorského kulturního dědictví.

Výroba podmaleb začala v německém Hohenau, na začátku 19. století se pak část výroby přesunula do Kvildy. „V největším rozkvětu se jich tady u nás dělalo až čtyřicet tisíc ročně,“ vysvětluje starosta Kvildy Václav Vostradovský. Když se Kvildští rozhodli, že chce ukázat šikovnost předků, zjistili, že sehnat originál Kvildské podmalby je dost těžké. Několik kousků mají soukromníci, ale ti neprodávají. Uloženy je mají také muzea, například to Prachatické, Vimperské nebo v Kašperských Horách a Volyni, ani od nich se koupit nedají. „Sehnali jsme asi čtyřicet kusů v Německu a Rakousku v podhůří Alp. S jistotou víme, že jsou to originály z naší kvildské dílny a odkoupili jsme je,“ vysvětluje starosta. Chlubí se, že se podařilo koupit i párové podmalby, které jsou ještě vzácnější. „Snažíme se shánět další, abychom měli časem čím nahradit ty zapůjčené,“ říká starosta.

Ve Kvildě vyráběl podmalby, kdo chtěl. Lidé umělecky založení je kreslili napřímo. „Ti méně zdatní k výrobě používali šablony,“ popisuje kvildský starosta. Obrázky pak prodávali podomní obchodníci, kteří se pohybovali po historických cestách a nabízeli zboží v celém bavorsko-českém příhraničí. Na konci 19. století začal úpadek podmalby na skle a příchodem barevného tisku byla tato éra ukončena. Stálou expozici doplní dílna. „Tam si návštěvníci mohou zhotovit vlastní “lidovou” podmalbu na skle,“ zakončil Václav Vostradovský.