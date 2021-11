Panský pivovar ve Vlachově Březí je dnes chloubou městečka. Dlouhá léta ale objekt chátral. Pivo se tam vařilo až do roku 1924. Pak ale pro celý areál nastala doba temna, která trvala až do roku 2003, kdy se začalo s opravami.

Pivo se ve vlachovobřezském pivovaru začalo vařit po dlouhých pětadevadesáti letech v polovině roku 2019. Objekt vlastní město Vlachovo Březí a než se v pivovaru uvařilo první pivo, stálo to radnici neskutečné množství úsilí a peněz. Původní záměr, aby budova byla „zatažena“ do života lidí ve městě i jeho návštěvníků, se povedl naplnit beze zbytku. Alespoň to tak bylo před covidem.

Snoubenci venkovní svatby milují

Letos se ale do Panského pivovaru začal po dlouhé covidové pauze vracet život. V létě se podle manažera Panského pivovaru Dušana Jančára začala situace stabilizovat. „Ti, kteří to stihli, si mohli u nás užít veselku nebo rodinnou oslavu na plné pecky,“ ujistil s tím, že termíny i na příští rok se pomalu a jistě plní. „To jsou ale věci, které lidé plánují rok dopředu. Teď momentálně nevíme, jak to bude vypadatv nejbližších měsících,“ uvažuje Dušan Jančár. Mnoho lidí nepřišlo ani na přesunuté akce z loňského podzimu. Byli to prý jen ti, kteří si koupili vstupenky v prvních dnech předprodeje. Pak už se nic neprodalo.

Po zkušenosti s hallowenskou párty, která se konalav uplynulých dnech, je mu jasné, že lidé nemají na zábavu ani pomyšlení, a když nemají očkování či doklad o prodělání nemoci, nechtějí platit testy. „Na akci, kde běžně bývají stovky lidí, jich tentokrát přišlo asi padesát,“ zhodnotil s tím, že mnoho lidí odradily kontroly certifikátů.

Jaká bude situace v dalších dnech, manažer Panského pivovaru a Sokolovny vůbec nechce odhadovat. „Při objednávce představení je dnes zcela běžné, že musím zaplatit zálohu, tu už mi nikdo nevrátí. Takže, pokud lidé nepřijdou, je to prodělečné. Momentálně neplánuji vůbec nic,“ popisuje Dušan Jančár situaci posledních dnů.

Maturáky jsou nejisté

Nejisté jsou v tuhle chvíli také maturitní plesy. Začátkem prosince by se měly ve Vlachově Březí v režii Dušana Jančára odehrát dva v nedaleké Sokolovně. „Nikdo neví, co bude. Maturanti mají zaplaceno, ale jestli budou tyhle akce povolené, je zatím ve hvězdách,“ krčí rameny Dušan Jančár. Dost prý na tom, že už tak se akce prodraží jak nákupem zboží, výzdoby, tak i personálně. Najmout totiž musí více pracovní síly. Při sjednávání termínů se nepočítalos tím, že bude nutná kontrola hostů. „U všech musíme zkontrolovat bezinfekčnost. V počtu lidí, kteří na maturitní ples přijdou, to znamená minimálně dva lidi u vstupu navíc. Ti musejí být vybavení smartphonem nebo jiným přístrojem, aby mohli přečíst údaje z elektronických certifikátů,“ dodal s tím, že vlastně nikdo neví, jak dál takové akce připravovat.

Většinu kulturních akcí do konce roku Dušan Jančár raději zrušil. A stálo to dost peněz, které vložil do reklamy či tisku vstupenek a dalšího.

Komplikované pro provozovatele kulturních domů je také sledovat, co zrovna platía co je nového, aby vůbec mohli něco pořádat. „Přes léto se situace stabilizovala, ale teď je zase všechno jako na jaře. Lidé na akce nechodí. Ta nejistota je strašná,“ zakončuje Dušan Jančár, který věří, že o tomto víkendu lidé přijdou na výstavu holubů, která se ve Vlachově Březí koná. „Nepočítám ale, že návštěvnost bude stejná jako v předchozích letech, kdy tu byly stovky chovatelů z celých jižních Čech,“ zakončil.