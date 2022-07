MVDr. Vladimír Prokeš (84 let, Prachatice)

Jiří Hodina (74 let, Záblatí)

Petr Růžička (77 let, České Budějovice)

Marek Ryšlinek (42 let, Řepešín)

František Študlar (71 let, Vitějovice)

Ladislav Boška (68 let, Dubská Lhota).

(Pohřební služba Paule, Prachatice)