Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Poslední rozloučení. | Foto: Deník / Redakce

Petr Sedlák (71 let, Volary), Václav Borovka (70 let, Netolice), Ludmila Pistulková (74 let, Stožec), Anežka Piklová (95 let, Žernovice), Jiří Pelech (91 let, Volary), Hana Princová (70 let, Prachatice), Květa Suchlová (67 let, Lipovice), František Bican (58 let, Hracholusky), Anna Jurášová (84 let, Zbytiny), Milan Pavlík (74 let, Záblatí), Miroslav Hamrník (80 let, Volary), Bedřich Bouška (60 let, Prachatice).