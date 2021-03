Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Josef Šnajdr (72 let, Zbytiny), Anna Borovanská (64 let, Netolice), Miloslav Kutheil (66 let, Zábrdí), Mgr. Miroslav Rypáček (78 let, Prachatice), Věra Šodková (90 let, Děčín), Miluše Šnajdrová (69 let, Prachatice), Jiří Křížek (66 let, Veselí nad Lužnicí), Jaroslav Kadlec (82 let Praha), Jan Haidler (76 let, Mičovice), Margita Tkáčová (61 let, Prachatice), Marie Gavorníková (87 let, Sedlec).