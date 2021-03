Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Poslední rozloučení. | Foto: Deník / Redakce

Jiří Pelc (66 let, Strunkovice nad Blanicí), Jan Suchý (85 let, Dobčice), František Jílek (73 let, Šipoun), Anna Sosnová (79 let, Prachatice), Emil Hrubý (78 let, Bohumilice), Mgr. František Šíma Ph. D. (69 let, Nebahovy), Ivan Lustig (65 let, Prachatice), Jaroslav Klement (65 let, Volary), Václav Holeček (77 let, Prachatice).