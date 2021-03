Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Anna Pekárková (72 let, Prachatice), Jana Fišerová (79 let, Husinec), Bohumil Kološ (72 let, Volary), Věra Rothbauerová (61 let, Řídký), Věnceslava Helvichová (85 let, Vlachovo Březí), Ludmila Habichová (70 let, Dub u Prachatice), František Jurčo (67 let, Myštice), Josef Vojta (67 let, Bavorov), Libuše Illeová (88 let, Mičovice), Jaroslav Kováč (61 let, Ktiš), Libuše Kovalčíková (70 let, Volary), František Štindl (75 let, Prachatice).