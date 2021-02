Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Poslední rozloučení. | Foto: Deník / Redakce

Karel Ženíšek (77 let, Prachatice), František Sippl (68 let, Volary), Blanka Kubičková (82 let, Prachatice), Věra Karalová (52 let, Prachatice), Marie Kurzová (45 let, Nebahovy), Jan Havlík (67 let, Volary), Miroslav Svoboda (87 let, Volary), Dana Horáčková (63 let, Dub u Prachatic), Miroslav Svatoš (81 let, Prachatice), Pavel Čaloun (76 let, Prachatice), Bohumil Machník (69 let, Volary).