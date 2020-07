Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Burda

Alžběta Reichartová (73 let, Vimperk), Růžena Klímová (85 let, Volary), Jaroslav Mikeš (66 let, Zdíkov), Karel Kantor (67 let, Zálesí), Vojtěch Lešek (95 let, Bolíkovice), Ludmila Horejšová (84 let, Vimperk).