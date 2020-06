Pohřební služba Šísl, Vimperk

Bohumila Kantorová (89 let, Vimperk), Jarmila Chumová (89 let, Vlkonice), Anna Šiteriová (85 let, Lenora).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Adolf Kreipl (86 let, Prachatice), Marie Pernekrová (97 let, Prachatice), Josef Běle (73 let, Prachatice), Václav Michálek (60 let, Zdenice).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí

Marie Bursová (89 let, Vlachovo Březí).