Milada Bártová ( 78 let, Strakonice), Ema Müllerová (68 let, Strážný).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Luboš Schönbek (56 let, Netolice), Marie Švrčková (68 let, Bavorov), Štefan Králík (68 let, Chroboly), Rozálie Pelíšková (88 let, Prachatice), Ladislav Novotný (84 let, Český Krumlov), František Jeníček (54 let, Lhenice), MUDr. Vlastimil Šlapák (97 let, Prachatice).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Josef Koritar (62 let, Prachatice).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí